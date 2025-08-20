英法等歐洲多國據報已準備好向烏克蘭派兵　提供軍事訓練和增援

美媒8月20日報道，據稱歐洲官員19日開會，英國、法國等約10個國家正計劃派遣軍隊前往烏克蘭，重點討論派出兵駐紮在烏克蘭前線以外地區，為其提供軍事訓練和增援。各國亦就相關部隊的規模和部署進行磋商。



彭博社引述知情人士透露，各國官員周二召開會議，討論相關軍事人員的規模和部署，有約10個歐洲國家已準備好向烏克蘭派兵。當中，英法兩國將各自派出數百士兵。該舉措將是潛在和平協議的一部分，為烏克蘭提供安全保障。

各國亦將在情報共享、邊境監視、武器裝備以及防空方面尋求美國支持。目前尚不清楚美國將如何支持該計劃，但歐洲官員預計美國至少會繼續通過歐洲盟友提供情報和武器裝備。

白宮發布2025年8月19日，特朗普在白宮會見一眾歐洲領導人，烏克蘭總統澤連斯基，並配以「以實力尋求和平」作標語。

此前特朗普（Donald Trump）告诉霍士新闻（Fox News）：「說到安全問題，他們（歐洲）願意派地面人員，我們願意幫助他們。或許可以考慮空運，因為沒有人擁有我們擁有的那種東西，他們真的沒有。但我認為這不會有問題。」

報道引述英國政府周二的一份聲明中表示，歐洲軍方官員將在未來幾天與美國軍官會面，以充實「強有力的安全保障，並為敵對行動結束後部署保安部隊做好準備」。