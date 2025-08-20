北約軍事領袖20日會議　討論烏克蘭局勢與安全安排

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 8月18日與烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) ，以及歐洲多位領袖會面後，北約軍事領導人預定20日召開會議，討論烏克蘭局勢與未來安全安排。目前，美國及歐洲各國正就基輔可能獲得的安全保障展開磋商。



2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及歐洲領導人。（Reuters）

路透社報道，特朗普在18日的峰會上承諾，將為烏克蘭提供安全保障以推動戰爭結束。這一表態讓烏克蘭及歐洲盟友信心大增，但具體細節仍未明朗。

報道指出，北約歐洲盟軍最高司令格林克維奇 (Alexus G. Grynkewich，暫譯) 料參與會議，通報特朗普日前與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面內容。北約軍事委員會主席德拉戈內（Giuseppe Cavo Dragone，暫譯）表示，20日的會議將以視像形式舉行，並稱隨著外交努力推進，期待格林克維奇更新安全情勢。

2025年8月15日，特朗普在停機坪迎接普京，兩人會見時握手（Reuters）

路透社報道，美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也預計與會，但安排尚未敲定。英國政府則透露，「志願者聯盟」（coalition of willing）的成員已於19日舉行線上會議，並將在未來幾天與美方進一步磋商烏克蘭安全保障計畫。

澤連斯基此前表示，有關基輔的安全保障有望在10天內敲定。特朗普19日重申，不會派遣美軍進入烏克蘭，但未透露美方可能提供的安全保障細節。路透社報道，消息指五角大廈正在進行相關規劃演練，研究如何在武器供應之外，提供更廣泛的支持方案。