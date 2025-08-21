拉夫羅夫：若無俄羅斯參與　烏克蘭安全談判是「死路一條」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月18日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及多名歐洲領袖會面，討論俄烏停火。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）20日在新聞發布會上表示，若沒有俄羅斯的參與，西方國家討論烏克蘭安全問題將不會有出路。



拉夫羅夫表示，俄羅斯支持為烏克蘭提供「真正可靠」的保障，並建議這些保障可以參考俄烏在2022年戰爭初期於伊斯坦堡討論的協議草案，指出提議還要求烏克蘭成為中立國家並放棄加入北約的野心。該草案當時遭到基輔拒絕。

美俄關係：圖為2025年8月15日，俄羅斯外長拉夫羅夫陪同總統普京出席在阿拉斯加舉行的美俄峰會。（Reuters）

在發布會上，拉夫羅夫說：「我們不能同意現在有人提議，在沒有俄羅斯參與的情況下解決安全問題、集體安全問題。這行不通。我相信，西方，尤其是美國非常清楚，沒有俄羅斯參與、嚴肅地討論安全問題是烏托邦，是死路一條（a road to nowhere）。」

他還指責參加美烏歐峰會的歐洲領導人企圖改變特朗普政府和美國總統本人的立場，稱是「不道德」的行為。我們沒有聽到歐洲人提出任何建設性的想法。」

2025年8月19日，特朗普在白宮會見澤連斯基和歐洲七大領導人。（白宮圖片）

這凸顯了莫斯科一直要求西方政府就烏克蘭和歐洲安全問題與俄方直接接觸，但又表示西方至今仍拒絕這樣做。