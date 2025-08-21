民調：美國58%人認為聯合國所有成員應承認巴勒斯坦國

最新民意調查顯示，58%美國人認為聯合國所有成員國都應該承認巴勒斯坦國。



路透社／益普索最新民意調查顯示，只有約33%受訪者不同意聯合國成員國應該承認巴勒斯坦國，9%受訪者則沒有作出回答。

另外，65%受訪者認為美國應該在加沙採取行動，幫助面臨饑荒的民眾；28%受訪者則不同意。持不同意見的人數中，包括41%的共和黨人。

民調顯示，59%美國人認為以色列在加沙的軍事反應過度，33%受訪者則不同意這一觀點。

2025年7月30日，加拿大渥太華，圖為卡尼宣布將有條件承認巴勒斯坦國。（Reuters）

相較之下，去年2月進行的民調查中，53%受訪者認為以色列的反應過度，42%受訪者則不同意。

這項為期六天的線上民意調查於星期一（8月18日）結束，共有4446名成年受訪者參與。

加拿大、英國、法國，以及澳洲日前宣布，擬在9月聯合國大會上承認巴勒斯坦國。隨着加沙饑荒惡化，這一舉動將進一步加大以色列所承受的壓力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

