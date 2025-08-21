萬斯慰問駐華盛頓國民警衛隊遭抗議　批示威者舉止瘋狂

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前授權聯邦政府接管首都華盛頓警務，並派駐800名國民警衛隊士兵，聲稱應對治安敗壞。副總統萬斯（JD Vance）8月20日在火車站派漢堡包慰問執勤的軍警，不過期間遇上示威，有反對聲音認為士兵駐紮城市令人感到不安，應該撤走，萬斯就批評現場大喊大叫的示威者舉止瘋狂。



萬斯今次來到繁忙且歷史悠久的華盛頓聯合車站（Union Station），他在面對示威時出言反駁，指自己數年前帶孩子來到車站遭到流浪漢騷擾，認為有必要加強維護治安。

不過《華盛頓郵報》的民調顯示，約八成哥倫比亞特區居民反對特朗普派兵，惟萬斯質疑民調結果，強調特朗普舉措有效。

2025年8月20日，美國華盛頓，圖為副總統萬斯在一個漢堡店內慰問執勤的國民警衛隊士兵。（Reuters）

美媒報道指，有民主黨人批評特朗普舉動不合時宜，應在華盛頓治安差時這麼做，而非在犯罪率下降時才舉措派駐軍警，萬斯今次就否認，指華盛頓治安問題嚴重，「只要看看周圍就知道」。

特朗普早前動用《哥倫比亞特區地方自治法》（District of Columbia Home Rule Act）向華盛頓特區派駐國民警衛隊，除非國會延長派駐期限，否則派兵須在30天結束。截至特朗普下令派駐士兵以來，已經過去9天。