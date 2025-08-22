美國17州校園新學年收緊用手機限制　授課期間要上鎖或放儲物櫃

據美媒報道，美國有17個州在新學年實施新的限制措施，限制學生在校期間使用手機和其他電子設備。自佛羅裡達州（Florida）於2023年成為首個通過此類法律的州份，美國已有35個州推出類似的法律。有學生就表示，剛開始對「手機禁令」有抵觸情緒，但越來越多的學生願意交出手機，因為這讓他們在校期間更專注。



美國廣播公司8月21日報道，來自肯塔基州（Kentucky）路易斯維爾市一間高中的Jamel Bishop開學後大表意外，他親眼目睹課堂內的巨大變化。現在，上課時學生禁止使用手機。

Bishop指，過去幾年，同學們經常注意力不集中，重複提問，浪費了課堂時間。現在，老師們可以「為真正需要的學生提供更多一對一的教學時間」。

2025年8月15日星期五，美國科羅拉多州（Colorado）拉法葉市（Lafayette）Centaurus高中的午休時間，一群學生聚集在走廊。（Getty）

據報道，在新學年，包括肯塔基州在內的17個州以及華盛頓特區皆推出新措施，收緊學生在校期間使用手機的情況。

民主黨和共和黨人近年都開始關注年輕人使用手機的問題，反映出越來越多的人認為手機不利於孩子們的心理健康，會影響他們學習時的注意力，儘管一些研究人員表示這個問題尚無最終結論。

美國有18個州和華盛頓特區禁止學生在校期間全日使用手機，佐治亞州（Georgia）和佛羅裡達州只是從幼稚園到八年級實施這種全日禁令。另有7個州禁止學生在上課期間使用手機，但課間及午餐時間除外。

對於學生而言，新學年生效的規定意味，他們需要將手機放入磁性袋或專用儲物櫃中。

自去年以來，亞特蘭大郊區麥克奈爾高中的學生上課時都會鎖上手機。高三學生Audreanna Johnson表示，「他們中的大多數人一開始都不想交出手機，因為學生們會用手機閒聊，給其他班的朋友發短信，看看大家在忙什麼，以及學校周圍發生了什麼事。」

她說，這種不滿情緒現在「開始消退了，越來越多的學生願意放棄手機，讓他們在校期間可以保持專注。」