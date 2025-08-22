教宗良十四世母校傳遭槍手入侵　美國警方證屬惡作劇

梵蒂岡教宗良十四世（Pope Leo XIV）的母校賓夕法尼亞的維拉諾瓦大學（Villanova University）8月21日傳出有槍手入侵，大批警方荷槍實彈到場，但經調查後證實是一場惡作劇。



美國公共電視網（PBS）21日報道，維拉諾瓦大學的學生當天下午接獲校方警報，呼籲他們鎖門及堆起障礙物，以及前往安全地方；校方發出另一段警報，呼籲大家遠離法學院。

當地警方在當天下午5時45分左右發文，稱警員正解除現場封鎖，並指事件中沒有人傷亡。校長唐諾（Peter M. Donohue）形容事件震驚整個社區，他感謝執法部門的迅速部署，稱幸好事件中無人受傷，亦沒有槍手出現，指事件是惡作劇。

該校原本正舉行迎新日，由網上社交平台流傳的片段顯示，發出警報後，大批民眾在校園內四散躲避；多架緊急部門車輛到場，不少警員在停車場門口持槍戒備。