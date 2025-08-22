糧食危機權威監測團體首確定加沙爆饑荒料蔓延　聯合國4機構發聲

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的戰爭持續，在以軍長期圍攻下，加沙地帶陷入人道災難，聯合國支持的糧食危機監測團體「糧食安全階段分類」（IPC）8月22日發表報告，首次確定加沙城（Gaza City）及其周邊地區已陷入饑荒（famine），估計加沙地帶有逾50萬人面對「飢餓、貧窮和死亡」，更預料這種災難式狀況會蔓延。

聯合國4個機構發布聯合聲明，促立即在加沙停火，讓人道援助可以無阻礙地送入加沙。



2025年8月7日在加沙城，由於糧食短缺和饑餓危機，一名母親在帳篷內為孩子準備名為杜卡（Dukkah）的食物。（Reuters）

根據制度，IPC會把地區不同饑餓階段分為5級，1級為無或極低糧食不安全，2級為「緊張」級別的突發性糧食不安全，3級為「危機」級別，4級為「緊急」級別，5級為「饑荒」。

IPC在最新報告指，加沙城（Gaza City）及其周邊地區的情況已達饑荒階段，更預計這種災難情況下個月可能會蔓延至中部代爾巴拉赫（Deir al-Balah）及南部汗尤尼斯（Khan Younis）。

圖為2025年7月20日，巴勒斯坦婦人在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital），哀悼其因因營養不良而死亡的3個月大孩子。 （Reuters）

聯合國4個機構世衛（WHO）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、糧農組織（FAO）、世界糧食計劃署（WFP）發表聯合聲明，要求在加沙立即停火，以確保「暢通無阻地提供人道主義援助，以減少飢餓和營養不良造成的死亡」。

據加沙衛生部指，加沙已有271人死於饑荒與營養不良，包括112名兒童。

聯合聲明表示，加沙兒童營養不良問題災難式加速，7月有逾1.2萬名兒童確診為急性營養不良，「這些兒童中近4分之一患有嚴重急性營養不良（SAM），是最致命的疾病，既有短期影響，也有長期影響。」