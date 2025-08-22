美國現在就能結束加沙種族滅絕

聯合國安理會下個月立即投票授予巴勒斯坦聯合國常任理事國席位，這將終結以色列對巴勒斯坦永久控制的狂熱妄想。如果沒有美國的支持，這不可能實現。



特朗普想要獲得諾貝爾和平獎，他為烏克蘭和平所做的努力如果成功，可能會幫助他獲得和平獎——但前提是他也結束美國在加沙正在進行的種族滅絕中的共謀。在特朗普的領導下，就像在前總統拜登的領導下一樣，美國一直是以色列在大屠殺、吞併、飢荒和對數百萬巴勒斯坦人不斷升級的折磨中的合作夥伴。如果特朗普願意，種族滅絕可以停止，也會停止。到目前為止，他還沒有。

以色列正在進行種族滅絕——每個人都知道，即​​使是最堅定的捍衛者。以色列人權組織 B'Tselem在最近發表的報告《我們的種族滅絕》（Our Genocide）中做出了沉痛的承認。在外交事務方面，前美國駐以色列大使傑克·盧（Jack Lew）最近承認 ，內塔尼亞胡政府中的極端主義政黨公開地想要餓死加沙的巴勒斯坦人。

傑克·盧將他的文章包裝成對前拜登政府（以及他自己）的讚揚：讚揚他們向以色列施壓以允許最少量的糧食進入，為防止大規模飢荒作出努力，同時指責特朗普放鬆了這種壓力。

加沙饑荒危機：以色列人權組織B'Tselem在2025年7月發表的《我們的種族滅絕》（Our Genocide）報告。

然而，這篇報導的真正重要性在於，一位熱衷於猶太復國主義的內幕人士證實了內坦亞胡維持統治的種族滅絕議程。傑克·盧敘述，在10月7日之後，以色列人經常保證「一滴水、一滴牛奶、一滴燃料都不會從以色列流到加沙」，這個立場至今仍影響著以色列內閣的政策。國際法院（ICJ）可以用傑克·盧的文章來證實以色列的種族滅絕意圖。

加沙的種族滅絕，加上對約旦河西岸的吞併，目的是實現利庫德集團的「大以色列」願景，即在約旦河西岸和黑海之間建立領土控制區 。這將摧毀建立巴勒斯坦國的任何可能性，也摧毀實現和平的任何可能性。事實上，極端主義財政部長兼國防部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）最近發誓要「永遠埋葬建立巴勒斯坦國的想法」，而以色列議會最近也呼籲吞拼被佔領的約旦河西岸。

美國每天都在幫助和保護以色列對巴勒斯坦人民所犯下的這些可怕的罪行。美國提供 數十億美元的軍事支持，與以色列並肩作戰，並為以色列的反人類罪行提供外交掩護。 「以色列有權自衛」這一空洞的口號是美國為以色列大屠殺和餓死無辜平民找的藉口。

一代又一代的歷史學家、心理學家、社會學家、哲學家以及熱愛探究的人們，都會追問，那些被希特勒種族滅絕政權殺害的猶太人的後代和同教徒，是如何淪為種族滅絕者的。有兩個因素，它們彼此交織，如今逐漸顯現。

首先，納粹大屠殺讓猶太人相信了猶太復國主義者的說法，即只有一個擁有壓倒性軍事力量並隨時準備使用它的國家才能保護猶太人民。對這些軍國主義者來說，每個反對以色列持續佔領巴勒斯坦的阿拉伯國家 都是 他們可怕的敵人，必須用戰爭來摧毀。

這就是內塔尼亞胡的暴力理論，它在 「徹底決裂」戰略中首次亮相，並導致了以色列無休止的動員和戰爭，現在以色列社會甚至對巴勒斯坦、黎巴嫩和敘利亞的無辜婦女和兒童也懷有不可平息的仇恨。內塔尼亞胡無視只有外交而不是戰爭才能實現以色列安全的現實，因此將美國拖入了無數毀滅性的、徒勞無功的戰爭。

2025年8月16日，以色列媒體報道，網上近日流出一段錄音，可以清晰聽到以色列前軍事情報局長哈利瓦（Aharon Haliva）表示，「為了（2023年）10月7日發生的一切，每死去一個（以色列）人，就必須有50名巴勒斯坦人死去。有5萬巴勒斯坦人在加沙去世是必要的，也是他們子孫後代必須承受的。」（X@btselem，網絡圖片）

其次，這種持續不斷的暴力訴諸再次點燃了聖經猶太教中一種沉默的勢力，尤其以《約書亞記》為依據。 《約書亞記》將上帝與亞伯拉罕的約視為征服應許之地時實施種族滅絕的正當理由。古代此類狂熱，以及上帝會透過暴力救贖其選民的信念，在公元66年至135年間引發了反抗羅馬帝國的自殺式起義。 《約書亞記》中記載的種族滅絕是否真的發生過（或許沒有）並不重要。對今天的狂熱分子來說，種族滅絕的合法性顯而易見、顯而易見，而且是聖經所規定的。

意識到自我毀滅的狂熱的危險，編纂巴比倫塔木德的拉比們禁止猶太人試圖大批返回應許之地（Ketubot 111a）。他們教導說，猶太人應該生活在自己的社區，在當地履行上帝的誡命，而不是試圖奪回他們在數十年自殺式反抗後被流放的土地。

2025年7月30日，加拿大渥太華，圖為卡尼宣布將有條件承認巴勒斯坦國。（Reuters）

無論以色列轉向殺戮的根本原因是什麼，由於以色列已成為一個被排斥的國家，它在當今國家中的生存處於危險之中。以色列的西方盟國歷史上首次譴責以色列的暴力行為。 法國、 英國、 澳洲和加拿大都承諾在即將於9月舉行的聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國。這些國家最終將與 全球絕大多數人一起承認載入國際法的兩國方案才是和平的真正保障。

大多數 美國人對以色列的暴行感到憤慨，並大力支持巴勒斯坦事業。 今天發布的路透社新民調顯示，58%的美國人認為聯合國應該承認巴勒斯坦國，反對率只有32%。除非兩國方案迅速實施，否則美國政界人士必將注意到這項變化，而以色列將面臨危險。 （和平的一國雙民族解決方案也有一定的邏輯依據，但這一替代方案在聯合國成員國中基本上得不到支持，在有關巴以衝突70多年的國際法中也沒有任何依據。）

2025年8月11日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）向媒體發表講話時宣布，澳洲將於9月聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國。（Reuters）

以色列政府不會自行改變路線。只有特朗普政府才能透過世界各國在聯合國安理會和聯合國大會上達成的全面解決方案來結束這場種族滅絕。解決方案是停止種族滅絕，實現和平，並透過在1967年6月4日邊界上與以色列相鄰建立一個巴勒斯坦國來挽救以色列在世界上的地位。

幾十年來，整個阿拉伯和伊斯蘭世界 都支持兩國方案，並主張與以色列實現關係正常化，保障整個地區的安全。該方案完全符合國際法，並在上個月聯合國關於和平解決巴勒斯坦問題及實施兩國方案高級別國際會議 （2025年7月29日）閉幕時，聯合國大會在《紐約宣言》中再次明確支持了該方案。特朗普已經明白，要拯救烏克蘭，他必須迫使烏克蘭認清現實：北約不能擴張到烏克蘭 ，因為這將直接威脅俄羅斯自身的安全。

2025年7月7日，美國華盛頓，在白宮舉行的晚宴上，以色列總理本雅明內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，右一）向美國總統特朗普（Donald Trmp，左一）遞交提名信，提名他角逐2025年諾貝爾和平獎。（Reuters）

同樣，特朗普也必須迫使以色列認清現實：以色列不能繼續統治巴勒斯坦人民，屠殺他們，讓他們挨餓，並對他們進行種族清洗。因此，兩國方案將同時拯救巴勒斯坦和以色列。 聯合國安理會下個月立即投票授予巴勒斯坦聯合國常任理事國席位，這將終結以色列對永久控制巴勒斯坦的狂熱妄想，以及其在黎巴嫩和敘利亞肆意擴張領土的野心。

屆時，危機的焦點將轉向緊迫而實際的問題：如何在新國家和區域和平的框架內解除非國家行為體的武裝，如何確保以色列和巴勒斯坦的共同安全，如何賦予巴勒斯坦人有效治理的權利，如何為重建提供資金，以及如何向飢荒中的民眾提供緊急人道主義援助。

特朗普可以在9月的聯合國會議上實現這一點。美國，而且只有美國，否決了巴勒斯坦成為聯合國常任理事國。聯合國安理會其他成員國已經表達支持。

中東和平現在有可能實現──而且刻不容緩。

作者：美國著名經濟學家、聯合國可持續發展解決方案網絡主席薩克斯（Jeffrey Sachs） & 永續發展解決方案網絡中東和非洲顧問（Sybil Fares）

本文轉載自Common Dreams, 香港01編譯，以下為原文：

https://www.commondreams.org/opinion/how-to-end-gaza-genocide