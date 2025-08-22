美國阿拉斯加男子接受採訪呻座駕難修　普京送他全新電單車｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）8月15日在美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）舉行峰會，討論結束俄烏戰爭。一名來自阿拉斯加州的美國男子曾接受俄媒採訪，稱他有一款前蘇聯生產的電單車，但維修愈來愈不方便，引起外界注意，據外媒最新報道，普京在峰會後送給他一輛全新的電單車。



阿拉斯加州安克雷奇居民沃倫（Mark Warren）獲普京送贈電單車（影片截圖）

俄羅斯國營RT電視台周一發布影片，該台記者早前採訪阿拉斯加州安克雷奇居民沃倫（Mark Warren），他擁有一台烏拉爾（Ural）電單車，但抱怨愈來愈難以買到零件、進行維修。

俄媒記者為他帶來一輛同品牌的全新電單車，介紹該車是普京總統送給他的私人禮物。沃倫便和一名記者一同試騎，《紐約時報》引述他對新車讚不絕口：「它流暢得多、漂亮得多。我也喜歡舊車，但它要棒得多...... 操控性也更好。」

《安克雷奇日報》（Anchorage Daily News）報道，沃倫在採訪之後表示，自己知道有人「對普京的看法很負面」，並且有網民批評他：「我惹惱各種人，我接受了（新車）。我本來可以不接受，但就算不收也照樣惹惱許多人。我不在乎。」

根據烏拉爾電單車公司（Ural Motorcycles）官網介紹，該公司成立於前蘇聯，曾在烏克蘭基輔開設組裝廠。直到2022年俄烏戰爭爆發後，該公司發表聲明譴責俄羅斯入侵，導致國際社會實施制裁，使其無法進口零件，也阻礙出口，生產陷入停頓。