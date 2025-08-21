拉夫羅夫：普京願會澤連斯基　惟需先解決烏總統合法性問題

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）8月21日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）準備會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），但務必先解決後者作為領導人的合法性問題，因為他的總統任期已在2024年5月20日結束，卻因戰爭仍未舉行新的大選。澤連斯基回應，若普京不願會面，基輔希望美國做出「強烈回應」。



美國總統特朗普（Donald Trump）與普京在阿拉斯加舉行峰會之後，周一表示已開始安排俄烏領導人的會晤，以討論結束俄烏戰爭。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加州會晤後舉行記者會，後者在記者會中首先發言。（Reuters）

路透社報道，當記者問及普京是否願意會見澤連斯基時，拉夫羅夫回答：「我們的總統多次表示，他願意會面，包括與澤連斯基先生會面。」

但他還警告稱：「我們的理解是，所有需要最高層審議的問題都將得到妥善解決，專家和部長們將提出適當的建議。當然，我們也有一項理解，就是當要簽署未來的協議時，烏克蘭方面簽署這些協議的人的合法性問題將得到解決。」

报道引述俄方官員表示，他們擔心若澤連斯基簽署協議，那麼烏克蘭未來的領導人可能會以「澤連斯基任期在技術上已到期」為由提出異議。

2025年8月18日，澤連斯基訪美國白宮會晤特朗普（Reuters）

澤連斯基周四表示：「我立即回應了雙邊會談的提議：我們準備好了。但要是俄羅斯還沒準備好怎麼辦？若是如此，我們希望看見美國做出強烈回應（strong reaction）。」

他補充道，目前尚不清楚莫斯科願意在領土問題上做出哪些讓步以結束戰爭。美國總統特朗普（Donald Trump）先前曾表示，俄烏雙方都需要放棄土地。