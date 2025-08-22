特朗普稱或於2週後對俄烏戰爭採不同策略　發文暗示允烏「反擊」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月21日表示，他將設定2週時間，以評估俄烏達成和平協議的可能性，期限過後他可能會採取不同的策略。特朗普同日在社交媒體發文，批評前總統拜登（Joe Biden）不讓烏克蘭「反擊」俄羅斯，使前者沒獲勝的機會，這一言論被外界視為暗示未來或允烏克蘭以美製武器攻擊俄羅斯本土。



法媒21日報道，特朗普當接接受美媒Newsmax主持人斯塔恩斯（Todd Starnes）訪問時發表自我設限2週的時間，他表示：「在那之後，我們可能須採取不同策略。」

特朗普同日在社交媒體Truth Social發文以球賽比喻俄烏戰爭。他指出：「就像體育界一支防守出色卻不被允許進攻的偉大球隊，（它）根本沒有獲勝的機會！烏克蘭和俄羅斯就是這樣。」

特朗普批評，拜登只允許烏克蘭防守卻不讓其反擊，很難甚至不可能助烏方贏得俄烏戰爭。

圖為2025年8月18日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。（Reuters）

美媒稱，俄羅斯向來將任何支持烏克蘭襲擊其領土的行為視為「紅線」，而拜登也是直到卸任前夕才允許烏克蘭向俄羅斯發射美製遠程導彈

特朗普其後在Truth Social再上傳一張時任美國總統總統尼克遜（Richard Nixon）會晤時任蘇聯領導人赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）及他本人會晤普京的組合圖，而該美蘇領袖會晤的照片一直被視為美國對抗俄羅斯的象徵。

2025年8月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體上傳一張美國總統總統尼克遜（Richard Nixon）會晤時任蘇聯領導人赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）及他本人會晤俄羅斯普京（Vladimir Putin）的組合圖。（網絡圖片）

就在特朗普對俄態度似有改變之際，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）最近及發表了一系列較強硬的言論，包括稱俄烏領袖會晤前，須先解決澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）作為烏克蘭總統合法性的問題。