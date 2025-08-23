糧食權威機構指加沙爆發饑荒　救助兒童會：兒童白日之下死於飢餓

救助兒童會表示，最新數據證實加沙已爆發饑荒，並警告饑荒可能在未來數週蔓延，這使加沙至少132,000名五歲以下兒童，面臨嚴重急性營養不良的死亡風險。



根據世界糧食計劃署「糧食安全階段綜合分類」（IPC）饑荒的分類及報告顯示，加沙超過五十萬人正處於最惡劣的第五階段（災難級）飢餓狀況。這五十萬人當中約一半是兒童。 這是中東地區首次被正式確認出現饑荒。

根據最新報告，預計急性營養不良問題將迅速惡化，從現在到2026年6月，加沙五歲以下兒童的死亡風險人數，比五月時的估計增加了一倍。

隨著以色列在加沙北部的軍事攻勢加劇，數十萬人將被迫向南流徙，包括前往代爾拜拉赫（Deir Al-Balah）和汗尤尼斯（Khan Younis），而這兩個地區預計將在九月底前被列為饑荒地區。

● 在八月首兩週，於救助兒童會診所接受篩查的孕婦和新手媽媽中，有61%被發現營養不良，這比三月首兩週（9%）的比率高出近七倍，當時援助和物資幾乎完全被切斷。

● 救助兒童會健康診所的醫生每天約診治100名病人，是他們建議工作量的兩倍。

● 自3月2日以來，救助兒童會一直無法將任何自己的援助物資運入加沙，現有45輛貨車的援助物資，包括藥物、庇護所用品和衛生用品包，仍在倉庫等待運送。

● 根據IPC的數據，到2026年6月，至少有132,000名五歲以下兒童面臨因急性營養不良而死亡的風險。這個數字比IPC在2025年5月報告的估計數字增加了一倍。

2025年6月3日，加沙地帶加沙城，圖為流離失所的巴人兒童手執空鍋蹲坐等待領取食物。（Reuters）

救助兒童會總幹事Inger Ashing表示：

「近兩年來，全世界看著加沙兒童承受著難以想像的苦難，而現在，我們證實了數十萬人正被慢慢飢餓致死。我們誰都不應接受這個事實。」

「整個加沙正被蓄意地飢饉，而兒童正付出最沉重的代價。當他們瘦弱的身體被飢餓和疾病擊垮時，世界卻未有及時行動。這場人為的饑荒，是以色列政府將飢餓作為戰爭武器的必然結果。長期封鎖食物、藥物和燃料的援助供應，終究會釀成這場本可避免的災難。沒有一位世界領袖可以說自己未曾被警告。」

「近日少量援助得以進入加沙，只是杯水車薪，這正正說明以色列政府只要願意，隨時可以結束糧食短缺，並阻止饑荒蔓延到加沙其他地區。只要恢復援助物資運送通道，我們的前線團隊就能拯救更多生命，讓更多兒童從死亡邊緣拉回來。」

圖為2025年7月20日，在加沙中部努塞賴特（Nuseirat），巴勒斯坦民眾聚集領取救援食物。（Reuters）

「但饑荒的許多影響是不可逆轉的，尤其對兒童而言。死亡、創傷、身心傷害會持續一生，甚至影響幾代人。儘管我們每月治療數百名營養不良的兒童，但我們的健康和營養團隊，在這個飢餓和疾病的浪潮中已不勝負荷。在八月首兩週，於我們診所接受篩查的孕婦和新手媽媽中，超過一半營養不良，比三月圍困前高出近七倍。營養不良的母親更有可能誕下體重過輕的嬰兒，形成營養不良代代相傳的惡性循環。巴勒斯坦兒童是社會的未來，而這個未來已被徹底摧毀。」

「正式宣佈爆發饑荒意味著再沒有臨界點，再沒有警示可言。以色列政府必須立即停止使用飢餓作為戰爭手段，並解除對加沙地帶的圍困，允許包括糧食和營養物資的援助大規模進入加沙，並恢復電力、燃料和水的供應。」

「國際社會亦必須採取一切可能行動，阻止以色列政府蓄意讓加沙的兒童和家庭捱餓。」

2025年7月10日在加沙醫院內，一名兒童為他的親人死於以色列軍空襲痛哭（Reuters）

救助兒童會正透過我們在汗尤尼斯和代爾拜拉赫的兩間基層醫療診所，應對加沙的饑荒危機，為五歲以下兒童、懷孕和哺乳期母親提供營養篩查和治療。我們的治療方案包括為營養不良的兒童和母親提供醫療介入、補充劑、高熱量餅乾和營養膏。自戰爭開始以來，我們的兩間診所已幫助超過113,000人，其中包括超過42,000名兒童。

英媒周六（16日）報道，在加沙城Al-Rantisi醫院病床上，一名9歲女童蜷縮成嬰兒般大小。（網上圖片）

