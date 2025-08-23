以後唔駛溫書？　丹麥2026年部份高中英語考試可用AI幫手

丹麥教育部於8月22日宣布，從2026年起，丹麥部份高中學生將被允許使用人工智能（AI）來準備英語口語考試。



據《海峽時報》的報道，現時全球各地的教育部門正就AI在教育方面的應用進行激烈的爭論：究竟AI能否協助那些身處數碼時代的學生好好學習，還是只會導致學校培養出越來越不濟的畢業生。

2025年8月8日，比利時布魯塞爾，OpenAI發布其最新、最先進的AI模型GPT-5。（Getty）

丹麥政府強調，從2026年起，在英語課程中使用AI將是實驗性的，並且僅適用於高中畢業英語文憑試的口語部份。

丹麥教育部表示，在這項考試中，一旦學生拿到題目，他們將有一小時的準備時間，在此期間，他們「可以使用所有可用的工具，其中包括生成式人工智能（generative AI）」。

之後，學生仍必須在考官面前進行口頭陳述。

教育部長特斯法耶（Mattias Tesfaye）在一份聲明中強調：「我們正啟動試點項目，試圖找到合適的平衡點。他認為，在保持教學標準的同時，有必要鼓勵學生進行數碼學習。

特斯法耶又指：「隨着學生在類比（analogue）和數碼世界中成長，我們需要以最好的方式讓他們做好準備，以應對畢業後將要面對的現實。」

據報道，英語考試的筆試部分，教育部表示，學生必須用手寫部份內容，以確保他們沒有依賴電腦。

2020年9月7日，丹麥薩姆索（Samso），學生們正在教室裏上課。（Getty）

這與往年有所不同，以往學生都是在有網絡的電腦上打字答題。

特斯法耶認為：「對於語言的某些方面，採取非數碼化的應試方式是明智之舉。這可以限制作弊行為，並協助學生發揮自己的語言風格。」