AI泡沫來了？OpenAI CEO指「新創公司估值太瘋狂」　分析師這樣看

OpenAI執行長奧爾特曼（Sam Altman）最近警告，AI產業熱潮正在形成泡沫化現象，並且坦言新創公司的估值已經陷入瘋狂，但長期而言，他仍看好這個產業。對此，多名分析師抱持不同看法，認為當前投資狀況，與網路泡沫時期截然不同。



奧爾特曼與記者餐敘時發表上述發言，他在短短15秒內三度提及「泡沫」，並且表示：

我們是否正處於投資人對AI過於興奮的時期？我認為是的。AI是很長一段時間內所發生的最重要事件嗎？我也認為是肯定的。

圖為2025年2月11日，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在法國巴黎出席人工智能行動峰會（AI Action Summit），與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）交談。（Reuters）

奧爾特曼提到AI市場過熱情況時指出，一些幾乎只有簡報資料的新創公司，卻能募資數億美元，估值已經變得「瘋狂」。但他仍相信，長遠來看，AI為社會帶來的好處，超過市場泡沫的現象，準備投入更多資金打造基礎建設：

你們應該預期，OpenAI在不久的將來，會花費數萬億美元建設資料中心。

CNBC於15日證實，OpenAI正在洽談出售約60億美元（約468億港元）的股票，這筆交易將使該公司估值飆升至5000億美元（約3.9萬億港元）。

【延伸閱讀】微軟公布「最可能被AI搶飯碗職業」 空姐排第3 第1名是它（點圖放大看完整排名）：

+ 11

事實上，對於市場過熱的擔憂持續加劇。阿里巴巴共同創辦人蔡崇信3月警告，美國AI產業正在醞釀泡沫化風險，質疑數千億美元的資料中心投資是否必要。

美國金融服務公司Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）坦言部分市場存在一些泡沫現象，但比喻我們正處於棒球賽的第二局。他指出，過去幾個月AI基礎建設需求成長30%至40%，AI自動化的革命才剛開始：

中長期的實際影響被低估了。

花旗分析師羅威（Rob Rowe）則反駁了AI熱潮與1995至2001年網路泡沫（dotcom bubble）的比較：

當時出現很多過度槓桿的情況，很多公司都沒有營利。

而現在的企業擁有更穩定的獲利，並且靠着強勁的現金流、而非債務支持成長。

【延伸閱讀】OpenAI ChatGPT等AI聊天沒保密義務！法庭可調閱 6種內容要小心（點圖放大閱讀）：

+ 12

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】