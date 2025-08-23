AI時代內容審查員也失業？TikTok：85%違規內容人工智能自動刪除

英國媒體報道，儘管英國已出台更嚴格的規定以防止有害內容在網絡上傳播，但社交應用程式TikTok仍計劃裁減數百名在英國工作的內容審查員。TikTok更表示，現時超過85%因違反社群準則而被刪除的內容，都是由人工智能推動的自動化系統進行識別並刪除。



據《衛報》報道，TikTok表示，作為全球業務重組的一部份，其位於英國的信任與安全團隊的數百份職位可能會受到影響。

TikTok指，他們的工作將被重新分配到其他歐洲辦事處和第三方供應商，而部分信任與安全職位仍將留在英國。

報道指，這是TikTok擴大利用AI進行內容審核的舉措之一。

據美國媒體報道，當肯尼亞（Kenya）工人被美國企業聘用參與有關人工智能的工作時，他們都被AI這個新興產業所吸引，萬萬沒想到與AI的相關工作竟然與傳統勞動力密集的「血汗工廠」一樣，工人工作壓力大、報酬偏低和導致身心受創。圖為「人機互動」員工為行人留下標記，以訓練自動駕駛軟件。（網絡圖片）

報道又提到，儘管英國政府最近發布新的網絡安全規則，要求公司對試圖查看潛在有害內容的用戶進行年齡確認，惟TikTok依然選擇在這時候進行裁員。違規企業最高可被罰款1800萬英鎊（約1.9億港元）或相當於其全球營業額10%的金額，以金額較高者為準。

英國通訊工會成員John Chadfield 表示，用AI取代人工內容審核可能會危及數百萬TikTok用戶的安全。

他指出：「TikTok員工長期以來一直在發出警告，稱削減人工審核團隊，轉而採用倉促開發、不成熟的AI替代方案，將帶來巨大的現實成本。」

報道指，母公司為字節跳動的TikTok在英國擁有超過2500名員工。

據報道，過去一年，TikTok一直在全球裁減信任和安全部門的員工，並經常以自動化系統取代僱員。2024年9月，該公司解雇300名在荷蘭任職的內容審查員。 同年10月，該公司宣布將解僱馬來西亞約500名內容審查員。

2025年8月5日，比利時布魯塞爾，圖為社交應用程式TikTok的標誌。（Getty）

與此同時，TikTok在英國的業務蒸蒸日上；據其本週提交給英國公司註冊局的帳目（其中包含在英國和歐洲的業務）顯示，2024年TikTok收入年增38%，達到63億美元（約492億港元），其營運虧損從2023年的14億美元（約109.4億港元）收窄至4.85億美元（約37.9億港元）。