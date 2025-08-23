特朗普將普京與澤連斯基比作「醋與油」：他們相處得不太好｜有片
撰文：王海
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日積極就俄烏戰爭進行斡旋。特朗普先後在阿拉斯加與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）以及在華盛頓與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會面後，提議下次舉行美俄烏三方峰會，惟籌備工作似乎並不順利。特朗普坦承，普京與澤連斯基就好比「醋與油」，他們相處得並不好。
特朗普將普京與澤連斯基比喻為「醋與油」，反映兩人關係緊張：
據法國媒體報道，由於與烏克蘭總統澤連斯基的外交緊張局勢升級，美國在俄烏之間協調得努力似乎陷入停滯，俄羅斯排除了立即與烏克蘭總統會面的可能性。
北約秘書長呂特（Mark Rutte）22日（周五）訪問基輔，討論烏克蘭的安全保障問題。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）同日表示，普京和澤連斯基之間暫時「沒有會晤」的計劃。
特朗普本週曾表示，俄烏總統已同意會晤，此舉提高了人們對俄烏總統迅速舉行峰會的期待，但來到22日，就連特朗普都似乎感到氣餒。
特朗普將普京與澤連斯基比喻為「油與醋」，又指「出於明顯的原因，他們相處得不好。」（they don't get along too well, for obvious reasons)
