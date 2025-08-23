權威監測團體首確定加沙爆饑荒　批「完全人為」　團體設3指標

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的戰爭持續，在以軍長期圍攻下，加沙地帶陷入人道災難，聯合國支持的糧食危機監測團體「糧食安全階段分類」（IPC）8月22日首次確定加沙城（Gaza City）及其周邊地區已陷入饑荒（famine），更批評這種情況是「完全人為」。

IPC透過3個關鍵指標得出「饑荒」結論，當3個之中符合2個時，IPC便能認定饑荒正在發生。



IPC報告估計加沙地帶有逾50萬人面對「飢餓、貧窮和死亡」，雖然如今只有定義加沙城及其周邊地區陷入饑荒，但預料這種災難式狀況會蔓延，下個月可能會蔓延至中部代爾巴拉赫（Deir al-Balah）及南部汗尤尼斯（Khan Younis）。

報告並指出，北加沙地區（North Gaza）的情況與加沙城類似，甚至有可能更差，只是由於證據有限，未有納入，呼籲展開全面的人道主義評估。

加沙地帶共分為5區，其中加沙城及周邊地區（即圖中Gaza區域）已確定陷饑荒（IPC報告截圖）

根據制度，IPC會把地區不同饑餓階段分為5級，1級為無或極低糧食不安全，2級為「緊張」級別的突發性糧食不安全，3級為「危機」級別，4級為「緊急」級別，5級為「饑荒」。

英國廣播公司（BBC）指出，報告透過3個關鍵指標得出「饑荒」結論，即是：

饑餓：至少5分1家庭面臨極度食物短缺

營養不良：約3分1或更多兒童患急性營養不良

死亡率：每天，每1萬人中至少有2人死於饑餓或營養不良疾病

當3個之中有2個符合時，IPC便能認定饑荒正在發生。

2025年7月26日，在加沙走廊南部汗尤尼斯的納賽爾醫院，一名男子抱著一名因營養不良死亡的嬰兒遺體。（Reuters）

據加沙衛生部指，加沙已有271人死於饑荒與營養不良，包括112名兒童。

以色列長期以來一直對入境加沙的貨物實施限制，在2023年10月7日哈馬斯攻入以色列後，以巴戰爭爆發，這些限制更是進一步加強。BBC指，到了2025年3月，以色列更是對進入加沙的貨物實施近3個月全面封鎖，局勢迅速惡化。

圖為2025年7月20日，巴勒斯坦婦人在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital），哀悼其因因營養不良而死亡的3個月大孩子。 （Reuters）

聯合國4個機構世衛（WHO）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、糧農組織（FAO）、世界糧食計劃署（WFP）發表聯合聲明表示，加沙兒童營養不良問題災難式加速，7月有逾1.2萬名兒童確診為急性營養不良，「這些兒童中近4分之一患有嚴重急性營養不良（SAM），是最致命的疾病，既有短期影響，也有長期影響。」

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則回應稱，報告是「徹頭徹尾的謊言」，他多次否認加沙正發生饑荒，並指向就算有饑荒，也是援助機構和哈馬斯的問題