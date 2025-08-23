美國會預算辦公室：關稅將減31萬億赤字　特朗普邀功「我是對的」

美國國會預算辦公室（CBO）8月22日估計，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的關稅政策可以在未來十年內減少4萬億美元（約31萬億港元）的財政赤字。特朗普當天引用報告，表示數據證明「特朗普是對的」，並強調關稅收入將以「超乎反對派預期、前所未有的數字」削減赤字。



CBO主任Phillip Swagel在一篇部落格文章中表示，關稅收入將使基本赤字減少3.3萬億美元，並減少7,000億美元的借款利息支付需求，到2035年總共將減少4萬億美元。

▼特朗普：我是對的！

特朗普當天亦戴上寫有「特朗普都是對的！」（Trump was right about everything！）帽子現身白宮，他對媒體表示：「我很高興看見，就連左翼CBO也宣布：特朗普是對的。我徵收了價值4萬億美元的關稅，這一前所未有的數字遠超他們預期。」

然而路透社指出，由於與貿易夥伴的談判和國際法律挑戰仍在持續，美國目前的最高關稅稅率可能無法維持。但額外的關稅收入可能有助於抵消共和黨今年通過的減稅和支出法案引發的赤字增加。

2025年7月1日，美國參議院通過特朗普提出的「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill）。據CBO預測，該法案將為美國在2034年前，帶來額外3.3萬億美元（約25.9萬億港元）的財政赤字。圖為國會預算辦公室作出的預測。

CBO估計，這將使美國未來十年赤字增加約3.4萬億美元。

美國財政部數據顯示，美國聯邦債務高達37.18萬億美元。由於國會持續授權聯邦政府支出超過收入，美國聯邦債務在共和黨和民主黨執政期間持續成長。