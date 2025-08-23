韓國總統李在明訪日晤石破茂　打破「先美國後日本」外交慣例

韓國總統李在明8月23日到東京，與日本首相石破茂會晤。李在明自上任起未先到美國外交訪問，打破1965年韓日建交以來「先到美國後到日本」的外交慣例。他將停留到24日，隨後前往華盛頓拜訪特朗普（Donald Trump，又譯川普）。



《讀賣新聞》報道，預計李在明將與石破茂就合作關係達成共識，並確認將通過首腦互訪的「穿梭外交」機制，保持密切溝通。

2025年8月23日，韓國總統李在明在日本東京會見日本首相石破茂。（Reuters）

考慮到當前中國持續擴軍，朝鮮核武、導彈威脅日益加劇的戰略環境，預計兩人還將討論加強日美韓安全合作；以及建立供應鏈，避免在關鍵礦產等戰略物資方面依賴任何單一國家；特朗普政府的「美國優先」政策也可能成為討論焦點。

李在明周二向日媒稱：「如果兩國關係能夠發生重大轉變，向互惠互利的方向發展就太好了。我們將就如何使韓日關係互利互惠，以及如何開展合作等多個方面進行探討。」

這也是韓國總統首次在8月訪問日本。據日媒指，由於8月15日是二戰終戰紀念日，在韓國8月左右時份，民眾對歷史問題的關注度會有所提升。據韓國總統檔案館的資料顯示，自1987年宣布民主化以來，韓國8任前總統中無人在8月訪問日本。