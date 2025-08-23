新加坡3男童欺凌女童　向家長發死亡威脅　全數停學其中1人受鞭罰

新加坡盛港康林小學（Sengkang Green Primary School）一名家長8月中在社交網站控訴稱女兒遭同學欺凌，對方更發出死亡威脅，事件在當地廣受關注，新加坡教育部介入後在8月20日表示，涉事3名小三男同學已停學，其中1人受到鞭罰。



涉事女童與3名男童均為9歲，同為就讀小學三年級。

新加坡盛港康林小學（Google街景圖）

據《聯合早報》報道，家長指女兒最近表現反常，常常發惡夢驚醒，又會哭著說不想上學，她之後發現女兒在學校遭同班男同學欺凌，包括2、3月調位與兩名男同學同坐後，經常遭辱罵、物品遭破壞，至7月底，女兒曾提醒在吵鬧的男同學要安靜，引來對方打手和背部，還罵髒話。

家長之後向學校舉報，卻因此遭3名男童發送電話訊息滋擾，根據家長向傳媒提供的截圖，3名男童在7小時內各打出20多次語音與視像電話，其中有人還在語音短訊發出死亡威脅，指「我可能把她分解成塊，或者在學校結束她的生命，你選哪個？又或者我把你和你丈夫也殺掉。」

家長講述向學校舉報後，接到電話訊息滋擾，收到多通語音與視像通話，又收到死亡威脅（Facebook截圖）

家長隨即報警，事件引來教育部介入。新加坡教育部8月20日發聲明講述事件，指學校在7月26日接獲家長舉報後，7月28日訓斥3名男童，並通知他們的家長，將把他們3人立即停學。

一名男童受到鞭罰

教育部指，鑑於行為嚴重程度，學校將採取進一步紀律處分，包括鞭罰。新加坡《海峽時報》之後引述教育部稱，其中一名男童已受到鞭罰。

教育部聲明又指，女童因欺凌事件而未有上學，她將重返學校，學校會制訂安全計劃。