挑戰微軟　馬斯克招兵創「巨硬」AI軟件公司打對台

世界首富馬斯克（Elon Musk）8月22日在社交平台X（前稱Twitter）上發文，呼籲人才加入他旗下人工智能公司xAI，協助創建一家名為巨硬（Macrohard）的純AI軟件公司，表示要用AI模仿微軟（Microsoft）不生產任何硬件、只產出軟件的經營模式。



▼馬斯克：創建Macrohard，模仿Microsoft

「巨硬」這個名字看起來與「微軟」打對台，馬斯克解釋：「雖然名字有點搞笑，但這個項目是真實存在的！原則上，鑑於像微軟這樣的軟件公司本身並不生產任何實體硬件，應該可以完全用AI來模擬它們。」

科技媒體《PCMag》指出，xAI幾週前已向美國專利局申請「巨硬」商標。馬斯克2021在Twitter上就提出過「微軟改名巨硬」的想法。

2024年3月25日微軟在巴黎辦公室外的公司標誌（Reuters）

今年7月13日，馬斯克發文稱「我們正在創立一家多代理AI公司，Grok在那裏催生數百個專門的編碼、圖像/視像生成/理解代理，它們協同工作，然後在虛擬機中模擬人類與軟件的交互，直到結果完美。」

他當時寫道：「這是一個宏觀（macro）挑戰，也是一個競爭激烈的難（hard）題！你們能猜出這家公司的名字嗎？」

報道指出，馬斯克聽起來押注AI能夠複製並開發出高品質的軟件，與微軟的Office應用相媲美。而微軟在生成式AI方面投入巨額資金。

2024年12月5日，馬斯克（Elon Musk）出現在美國華盛頓國會山。（Reuters）

去年，馬斯克也提到他利用AI開發電子遊戲的計劃。 為開發「巨硬」，馬斯克似乎正在利用xAI位於孟菲斯的工廠中不斷發展的Colossus超級計算機。

他表示，xAI將購買數百萬塊英偉達（Nvidia）企業級圖形處理器（GPU），而包括OpenAI和Meta在內的競爭對手也在追求尖端AI領域採取同樣的行動。