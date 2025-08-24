普京：期待俄美關係全面恢復 正磋商北極與阿拉斯加天然氣項目
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）說，他期待全面恢復俄羅斯與美國的關係，但發展兩國關係的下一步取決於美方。
據俄羅斯克里姆林宮網站消息，普京星期五（8月22日）晚在下諾夫哥羅德州薩羅夫市會見核工業企業青年員工時說，俄美關係處於二戰以來極低的水平，隨着特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮擔任美國總統，兩國迎來改善關係的契機。
新華社引述普京說，俄美領導人阿拉斯加會晤是恢復兩國關係的第一步，下一步發展取決於美方。他說，俄美機構、公司層面的接觸繼續進行，雙方正在討論在北極地區和阿拉斯加合作開採天然氣的可能性。
普京沒有透露細節。路透社報道，俄羅斯和美國都指出，如果兩國關係能夠正常化，將帶來巨大的經濟機遇。由於俄羅斯在烏克蘭的戰爭，兩國關係跌至冷戰後的低谷。
普京在談到如何應對緊迫挑戰時說，主權對俄羅斯極其重要，更重要的是具有維護主權的能力。為了確保主權，保障俄羅斯的生存和發展，須克服時代挑戰。「如今整個西歐實際上已喪失主權。這樣的情況不會發生在俄羅斯。」
8月15日，普京與特朗普在美國阿拉斯加州安克雷奇舉行會晤，雙方對會晤評價積極，但未就俄烏停火等問題達成協議。普京在會晤後舉行的聯合記者會上說，俄美關係實現翻篇並恢復合作「重要且必要」。22日，特朗普在白宮說，如果兩周內看不到關於結束俄烏衝突的進展，美國或將對俄羅斯採取行動。「這將是一個非常重要的決定，大規模制裁或者大規模關稅，或兩者都有，或都沒有。」
