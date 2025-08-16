路透社：美方討論採用俄核動力破冰船 在阿拉斯加開發天然氣
三名知情人士向路透社透露，美國已就阿拉斯加天然氣和液化天然氣開發項目採用俄羅斯核動力破冰船一事展開內部討論。這可能是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月15日（周五）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤時尋求達成的潛在協議之一。
其中一名消息人士表示，白宮官員討論了破冰船計劃作為阿拉斯加峰會上與俄羅斯達成協議的選項之一。
美俄早前圍繞烏克蘭問題的談判，也包含商業協議的討論。消息人士稱，白宮計劃在15日的峰會上繼續採取這一策略。消息人士因談判敏感性而要求匿名。
白宮和克里姆林宮都沒有立即回應路透社的詢問。
俄羅斯擁有全球唯一一支核動力破冰船隊。這些破冰船在維持北極航道全年通航方面發揮關鍵作用，北極航道是全球能源和貿易流動的戰略通道。
特朗普政府正推動將阿拉斯加偏遠北部的天然氣運往亞洲客戶。
特朗普曾向亞洲買家推介阿拉斯加液化天然氣項目，這一項目需要440億美元（約3443億港元）投資，從阿拉斯加通過一條近1300公里長的管道將液化天然氣運出口。此舉可以減少亞洲國家對俄羅斯液化天然氣的依賴。
另一個同樣瞄準亞洲市場的項目是基拉克液化天然氣（Qilak LNG），這個項目計劃每年出口400萬公噸液化天然氣。
基拉克液化天然氣項目創始人特雷德威爾（Mead Treadwell）表示，美國液化天然氣項目採用任何經美國政府批准的國家的破冰船並不罕見，「但我們並未特別要求這麼做」。
一名行業消息人士指，阿拉斯加液化天然氣項目「沒有明確需要俄羅斯破冰船」。
核動力破冰船還可用於將建築材料和設備運送到阿拉斯加偏遠地區。這些地區的基礎設施有限，且天氣條件惡劣。
