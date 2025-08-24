路透：特朗普政府擬將冷戰時期鈽轉為核燃料

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府據悉計劃向美國電力公司提供約20公噸，來自已拆除冷戰時期核彈頭的鈽，作為反應爐的潛在燃料。新計劃將落實特朗普5月簽署的行政命令，該命令要求政府停止大部分現有的稀釋和處置過剩鈽的計劃，轉而將其用作先進核技術的燃料。



路透社引述消息人士稱，美國能源部（DOE）近期計劃宣布將向工業界徵求提案。消息人士亦稱，由於該計劃仍處於草案階段，其最終細節或會根據進一步討論而有所調整。

圖為2025年7月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）在賓州出席能源與創新高峰會（Energy and Innovation Summit）。（Reuters）

美國先前僅在短暫試驗中將鈽轉換為商用反應爐的燃料。而新計劃實施後，這些鈽將以極低甚至免費的價格提供給工業界，但前提是，工業界將承擔運輸、設計、建造和退役能源部授權的回收、加工和製造燃料設施的費用。

這項計劃有關鈽的數量、工業界在計劃中的責任，以及美國可能宣布的時程等細節均為首度曝光。該20公噸鈽將來自美國34公噸武器級鈽庫存，美國曾於2000年與俄羅斯簽署一項「鈽管理和處置協議」（PMDA），承諾處置這批庫存銷毀。