愛潑斯坦前女友：從未見過特朗普涉及不恰當行為　否認有客戶名單

據美國司法部公布的文件顯示，已故淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）早前表示，從未見過美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有任何不恰當行為。她又指並不知悉愛潑斯坦留有任何「客戶名單」。



英國《衛報》8月23日報道，美國司法部公布副司法部長布蘭奇（Todd Blanche）早前對馬克斯韋爾進行的訪談記錄和錄音。

布蘭奇在社交平台的一篇貼文中表示，公布這些資料是「為了提高透明度」。

美國副司法部長布蘭奇公開與馬克斯韋爾的訪談記錄與錄音：

馬克斯韋爾在談話記錄中表示，她從未見過特朗普有任何不當行為，並多次對特朗普讚譽有加。

馬克斯韋爾又指：「我實際上從未見過總統在任何按摩場所。我從未目睹總統在任何不恰當的場合出現過。總統從未對任何人做出不當行為。」

馬克斯韋爾還告訴布蘭奇，她不知道愛潑斯坦有任何「客戶名單」。

馬克斯韋爾因協助愛潑斯坦向未成年少女進行性交易，在2021年被判入獄20年，目前正在服刑。愛潑斯坦2019年在獄中候審期間離世，官方指其為自殺。