SpaceX星艦今年前3次飛行試驗均失敗　8.24進行第10次試飛

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空科技公司SpaceX，將於美東時間8月24日晚上7時半（香港時間25日早上7時半）於德州進行「星艦」第10次試飛，這將是「星艦」今年進行的第4次試飛，此前3次均以失敗告終。



綜合外媒報道，此前「星艦」在進行第9次試飛時，任務一開始很順利，在發射後約兩分半鐘後，第一級推進器與火箭分離，星艦飛至預定高度。但在發射後約30分鐘後，SpaceX表示其飛行團隊失去對星艦的控制，導致飛船在返回大氣層時失控翻滾。公司其後在社交媒體X上確認，星艦已解體。

2025年5月27日，SpaceX公司打造的星艦（Starship）在德州進行第九次無人駕駛測試發射，飛船在發射約30分鐘後失控翻滾。（X@SpaceX）

SpaceX表示，已完成對「星艦」第九次飛行測試失事的調查後，並對硬件和操作進行了改進，以提高可靠性。

即將進行的第10次試飛將繼續擴大超重型火箭助推器的運行範圍，並計劃進行多次着陸燃燒測試。此次試飛也將實現與以往任務類似的目標，包括星艦的首次有效載荷部署。

由全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司打造的星艦（Starship），5月27日（周二）在德克薩斯州進行了第九次無人駕駛測試發射，成功升空。(X@SpaceX)

如果一切順利，周日（24日）的發射將成為「星艦」在今年的首次成功發射。