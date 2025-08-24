芬蘭舉行一年一度「抱樹」比賽　推廣保護樹木　與大自然建立聯繫

第6屆擁抱樹木世界錦標賽，於8月23日在芬蘭列維（Levi）舉行。在今年的比賽中，一位來自芬蘭的父親和他的小兒子獲得冠軍，當天亦有來自世界各地的樹木愛好者前來參與比賽。



芬蘭拉普蘭地區（Lapland）的哈利普森林（HaliPuu-forest）自2019年起每年舉辦抱樹比賽，參賽者可親身到哈利普森林擁抱樹木，並完成3項比賽：首先是一分鐘內擁抱盡可能多的樹，每棵擁抱至少五秒；其次，選手要用專注的擁抱，展現對樹木的愛和尊重；最後，選手要以自己最具創意的方式，擁抱一顆樹。

抱樹比賽當天的參與者。（World Tree Hugging Association）

此外，無法到達現場、來自世界各地的人們，可以通過發送擁抱樹木的照片給主辦方參與網上比賽。評審將根據擁抱中傳達的感情有多深厚、圖片的整體創造力，以及趣味性來選出獲勝者，網上比賽的贏家可以獲得芬蘭列維一周雙人住宿。

哈利普的芬蘭語意思是擁抱樹木，主辦方希望通過獲得推廣愛護、保護樹木的觀念。