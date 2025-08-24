日本酷熱天氣持續 東京37.2度再創今年新高
撰文：張子傑
日本持續受到酷熱天氣影響，全國多個地方錄得攝氏35度以上高溫，東京市中心8月24日的氣溫亦升至37度以上，再次創下今年新高。
日本氣象廳指，東京市中心在24日11時50分左右錄得37.2度高溫，打破今個月6及18日的37度紀錄。當局表示，東京市中心自18日以來，已經連續7天處於35度以上的猛暑日，而踏入8月至今，市內已有至少13天猛暑日，創下最多紀錄。
除了東京市中心，橫濱、名古屋及京都的氣溫都達37度，群馬縣前橋市、埼玉縣熊谷市、山梨縣甲府市、岐阜縣岐阜市在24日下午的氣溫更達38度。
日本氣象協會預計，九州至關東未來一週會持續酷熱，雖然在27至28日或會下雨，惟30至31日的氣溫可能再迫近40度。全國在未來一個月的氣溫有機會高於平均水平，預計酷熱天氣會維持一段時間，並可能打破過往於大阪錄得最遲（9月22日）的猛暑日紀錄。
