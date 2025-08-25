美駐法大使兼特朗普親家遭召見 涉批評馬克龍打擊反猶不力
撰文：張涵語
法國外交部發言人8月24日表示，美國駐法大使、總統特朗普（Donald Trump）姻親查理斯庫什納（Charles Kushner）致函法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏），指責法國未能採取足夠措施遏制反猶太暴力活動。巴黎方面則表示，將於25日召見查理斯庫什納。
綜合外媒報道，查理斯庫什納表示，致函是出於對法國反猶太主義急劇抬頭，以及法國政府缺乏足夠行動應對的深切擔憂。
查理斯庫什納亦敦促總統馬克龍擴大執行仇恨犯罪法，並減少對以色列的批評，稱法國政府關於承認巴勒斯坦國的聲明加劇了法國的反猶太事件。
法國外交部則在信函內容公開數小時後發聲明回應稱，「法國堅決駁斥這些最新指控。大使的指控令人無法接受。」
外交部亦強調，1961年《維也納公約》（Vienna Convention）規定，各國大使不得干涉別國內政。
