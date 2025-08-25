馮德萊恩為貿易協議辯護　稱若歐美打關稅戰　中俄將漁人得利

美國與歐盟此前8月21日發表聯合貿易聲明，確認美國對大多數歐盟商品所加徵的關稅率不會超過15%，而歐盟將免除所有對美國工業產品關稅，為多種美國海鮮及農產品提供優惠市場准入條件。對於美歐間達成的關稅協議，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）8月23日在西班牙《世界報》（El Mundo）發表一篇署名文章表示，達成協議旨在穩定局勢而非升級衝突，亦稱如果未能與美達成貿易協議，中俄將成受益者。



馮德萊恩在署名文章中表示，美歐協議體現一種深思熟慮的選擇：穩定和可預見性，而非升級和對抗。她亦稱，「試想一下，如果民主世界中最大的兩個經濟體未能達成協議，反而挑起一場貿易戰，那麼，只有莫斯科和北京會為此而歡呼雀躍。」

2025年8月18日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）抵達白宮。（Reuters）

美國《政治報》（Politico）報道，馮德萊恩堅稱，歐盟已取得獨特的成果：15%的單一關稅上限，有別於美國對其他貿易夥伴實施的分層稅率。但包括世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）前總幹事拉米（Pascal Lamy）在內的批評人士警告稱，該協議或會損害歐洲作為基於規則的貿易捍衛者的信譽。

2025年7月27日，蘇格蘭坦伯利（Tumberry），美國總統特朗普（Donald Trump，右）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，左）共同宣布美國與歐盟達成貿易協議。（Reuters）

根據白宮發布的聯合聲明，美國對大多數歐盟商品所加徵關稅的稅率不會超過15%，包括原產歐盟的藥品、半導體和木材、汽車。雙方預期將迅速落實有關政策，汽車及零件關稅減低將在歐盟出台有關立法當月第一日生效。