歐洲領袖排排坐「面聖」　難逃成為特朗普棄子厄運？｜去片

今日我們從兩張照片講起。 兩張揭示西方世界局勢的照片。第一張在美國白宮橢圓辦公室，特朗普（Donald Trump，又譯川普）意氣風發地靠在其專用椅上，面對眼前的歐洲多國領袖談笑風生。



歐洲多國領袖向特朗普「面聖」始末：

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默茨（Friderich Merz）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）一行坐在小椅子上。

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室會見歐洲多國領袖。（X@WhiteHouse）。

驟眼看，此畫面並非平等的國際峰會，更似現代版的「君臣會面」。另一張從特朗普視角拍攝，更具衝擊力。八位歐洲領袖神情嚴肅，有人雙手放腿上，心事重重。有人如意大利的總理梅洛尼（Giorgia Meloni），雙手交叉呈防禦姿態，畫面充滿壓迫。

兩張照片如兩記重擊，猛烈打在「美歐同盟」四字之上。

昔日西方乃以美國為首，歐洲各國為重要持份者的利益共同體如今已變質。歐洲從棋手淪為棋子，甚至無資格登上棋盤。歐洲領袖肩負整個大陸期望，遠赴華盛頓究竟為何最終換來如此場景。今日我們將拆解圍繞俄烏談判，美歐領導人在白宮舉行的峰會。