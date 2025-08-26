凱特王妃教育3子女有方　同校媽媽曝她作「驚人犧牲」：令人佩服

英國凱特王妃（Catherine，Princess of Wales）與一向非常注重子女教育，一名與公主王子同校的學生家長近日透露，凱特王妃在孩子們的課後活動中總是親力親為，其做法讓人敬佩。



英國《每日鏡報》報導，英國演員Panthea Parker受訪時透露，她的孩子與凱特王妃的子女同校，故經常在欖球、足球的校內運動比賽中見面。她說：「我經常在球場邊見到凱特，雖然並沒有特別交談，但她真的很優雅、很可愛，最重要的是，她從來不缺席孩子的比賽。」

英國演員Panthea Parker受訪時透露，凱特王妃在孩子們的課後活動中總是親力親為，其做法讓人敬佩。(Getty)

事實上，凱特和威廉向來鼓勵3名子女——12歲的喬治王子（Prince George）、10歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）與7歲的路易王子（Prince Louis）積極參與校園運動，培養他們對各類運動的熱情。例如今年7月，他們就帶同喬治和夏洛特到溫布頓觀賞男單決賽，讓孩子們近距離感受體育精神。其後，威廉王子（Prince William）又帶同夏洛特前往瑞士，觀賞英格蘭女足在歐洲盃決賽中奪冠，父女倆激動的畫面成為媒體焦點。

威廉王子（Prince William）7月底帶同夏洛特前往瑞士，觀賞英格蘭女足在歐洲盃決賽中奪冠，父女倆激動的畫面成為媒體焦點。(Getty)

凱特過去曾透露，3個子女私下都熱愛運動，經常在家互相比拼，她笑說：「我們一家人總是有點小競爭。他們都愛好運動，而路易更是迷上了欖球。」在去年出席英格蘭輪椅欖球聯賽慶功活動時，凱特曾分享：「他們現在的年紀正是最喜歡跑來跑去的時候。」

凱特於2020年亦曾透露，她的父母在她的整個童年時期，為了照顧他們所做的犧牲，「我的童年非常快樂，充滿樂趣。我很幸運，我出生在一個非常強大的家庭」。她還稱父母「會來看每一場體育比賽」，「我以前非常熱愛運動——他們每場體育比賽都會來看，他們會在場邊吶喊助威，我們總是一起度過家庭假期。」

凱特當時表示，「和父母一起『做簡單的事』」，正是她正努力和喬治、夏洛特和路易一起做的事情。她補充：「這完全消除了所有的複雜性和壓力。作為父母，我認為這些經歷對孩子和他們所處的世界意義重大，對那個年齡段的他們來說是一次真正的冒險。」

今年底，凱特一家將從目前居住的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage），搬到溫莎的新家森林小屋（Forest Lodge ）。那是一棟興建於1770年代，擁有8間臥室、3層樓的大宅，裏面有網球場，非常適合愛運動的一家人。