特朗普稱下令解僱　美聯儲局理事庫克拒辭職：總統無權這麼做

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月25日宣布解除美國聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook，下稱庫克）的職務，並指有充分理由相信她在一份或多份抵押貸款協議中做出「虛假陳述」（false statements）。庫克回應表示總統無權解僱她，堅稱不會辭職。



庫克在一份聲明中回應，表示：「特朗普總統聲稱『有理由』解僱我，但法律上並不存在任何理由，他沒有權力這樣做。」

據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，按照慣例，美國總統只能「因故」（for cause）罷免聯儲局官員，這在歷史上被理解為瀆職或疏忽職守。

由特朗普任命的、美國官方房屋貸款機構﹕房利美和房地美的主席Bill Pulte於上週提出針對庫克的指控，聲稱她在2021年申請了位於密西根州安娜堡和亞特蘭大的兩個主要住所，以獲得更優惠的抵押貸款條件。

據當地法律規定，第二套房屋或用於出租的房屋的抵押貸款利率通常較高。

2023年6月21日，美國華盛頓特區，庫克（Lisa Cook）在參議院委員會聽證會上就其被提名連任聯儲會理事一事作證。（Reuters）

庫克由前總統拜登（Joe Biden）任命。她聘請知名律師洛厄爾（Abbe Lowell）為自己辯護，律師表示：「我們將採取一切必要措施，阻止他（特朗普）企圖採取的非法行動。」

美媒指出，特朗普此舉可能引發一場大規模的法律戰，並可能訴至最高法院、擾亂金融市場。