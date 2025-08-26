俄烏停火未明　特朗普能不能召喚「雅爾塔2.0」？

經歷8月15日的美俄峰會、18日的美烏歐峰會，俄烏停火的前景還是一片模糊。

一開始，各界對於15日的「雙普會」充滿想像，預期這可能是新時代的「雅爾塔會議」（Yalta Conference）：普京（Vladimir Putin）將與特朗普（Donald Trump）劃分烏克蘭領土、協調歐洲安全格局，正如1945年的二戰尾聲，也是斯大林（Joseph Stalin，又譯史達林）、羅斯福（Franklin D. Roosevelt）、邱吉爾（Winston Churchill）定奪江山。

問題是，「雅爾塔2.0」並沒有在兩場峰會後上演，且從當下發展來看，一切似乎是繞了一圈回到原點：15日會談結束後，特朗普宣稱美俄已就烏克蘭安全保障「大致達成共識」、美國暫不考慮制裁俄羅斯；結果情勢在22日陡然生變，特朗普再度以「最後通牒」施壓俄羅斯，威脅兩周內無進展就制裁。

俄羅斯當然也不遑多讓。普京與會時，不僅鬆口可用烏克蘭撤出頓涅茨克（Donetsk）換取俄軍凍結赫爾松（Kherson）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）戰線，也似乎在關鍵的烏克蘭安全保障問題上表態讓步、宣稱自己「可以接受」。但到了美烏歐峰會登場的18日，俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）依舊表示，不接受北約國家參與對烏維和；外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）更在20日強調，俄羅斯只支持「真正可靠」的集體安全保障，例如2022年的伊斯坦堡議定書草案：讓俄羅斯與聯合國安理會其他成員一同擔任烏克蘭的安全「擔保國」。

事到如今，兩場峰會的真實成效，似乎除了讓歐洲與烏克蘭重申立場：前者不放棄對烏安全保障、後者不同意割讓領土外，就是讓美俄領導人收穫短暫掌聲：自詡和平締造者的特朗普成功約見普京、被西方長期封鎖的普京成功亮相美國，除此之外毫無進展，就連原本盛傳的普京與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，目前看來也是遙遙無期。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加州會晤後舉行記者會，兩人在握手時互相看着對方。（Reuters）

談領土比安全保障容易

但即便兩場峰會收效不佳，也不表示「雅爾塔2.0」就此死亡。

事實上從更宏觀的視角來看，「雅爾塔2.0」的未能成形，正好反映俄烏戰爭的底層邏輯：這場衝突起於強權博弈，也只有強權共識能將其凍結。換句話說，在相關各方協商未成前，戰爭都會以各種形式持續悶燒。

因此或許可以這麼說，15日、18日的兩場峰會雖沒有召喚「雅爾塔2.0」，卻已經算是「雅爾塔2.0」的登場前奏，只不過從當前的各方僵持來看，這段「前奏」或許要花不少時間，因為兩大難題還是有待解決：領土問題與安全保障。

首先是相對容易的領土問題。從兩場峰會的討論焦點來看，「割讓頓巴斯」是當前較有共識的方向，也就是以烏軍完全撤出頓涅茨克剩餘地區，換取俄軍撤出哈爾科夫（Kharkiv）與蘇梅（Sumy）、同時凍結赫爾松與扎波羅熱戰線。當然，這對俄烏雙方來說，都是某種不得已的意難平。

烏克蘭自不待提，這場戰爭從2022年持續至今，已經消耗烏克蘭的大量有生力量與基礎建設。烏軍雖在北約軍援下浴血奮戰3年，又分別在2022年9月、11月成功迫使俄軍撤出哈爾科夫、赫爾松州的第聶伯河（Dnieper）西岸，甚至在2024年8月進攻俄羅斯庫爾斯克（Kursk）占領土地，卻始終無法實現最高目標：將俄軍逐出烏克蘭，完整收復失地。

而這不僅是俄烏差距的現實反映，更是烏克蘭寄人籬下的尷尬縮影：即便美歐持續軍援，烏軍也頂多是與俄軍打成戰線僵持；但正因美歐已經「從旁協助」，這場衝突就不只是所謂「俄烏戰爭」，而是北約與俄羅斯的總體戰。

這也呼應戰爭之所以爆發的深層原因：俄羅斯不滿北約東擴、烏克蘭「脫俄入歐」等戰略趨勢，所以陸續從2014年開始了對烏軍事施壓，先是併吞克里米亞、接著是頓巴斯內戰，再來就是2022年的全面戰爭。整體來說，衝突起於美歐俄圍繞歐洲安全格局的博弈，因此一場標誌大國協調的「雅爾塔2.0」，也是最有可能的戰爭終局。

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 迎接到訪白宮的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（Reuters）

當然，領土始終是烏克蘭的不變訴求，更是美歐過去長期的政治正確，因此在各方尚且鏖戰的背景下，領土問題還不至於被「直接拿上談判桌」。但換句話說，只要支持基輔的美歐立場鬆動，仰賴北約軍援的烏克蘭就很難再「寸土不讓」，而這也是美歐疲於久戰下，必然會有的立場傾向，畢竟2014年的克里米亞危機已經證明：在綏靖俄羅斯面前，烏克蘭的領土完整不值一提。

但光是得到土地，俄羅斯其實也難言勝利。從2022年俄羅斯在「特別軍事行動」之初直插基輔、又在後續伊斯坦堡談判提出各種條件來看，土地不過是俄羅斯的最微末要求，莫斯科的真正心之所向，其實還是整個烏克蘭的芬蘭化，所以才有被總結為「去軍事化」、「去納粹化」的各種強硬條件：除了所謂頓巴斯兩「共和國」的「獨立」，還包括烏克蘭承諾不加入北約、大幅裁軍、由俄羅斯與其他國家共同「擔保安全」、取締各種「反俄」活動、恢復俄語的官方語言地位。

基本上，如果俄羅斯當時就實現這些目標，也就不會有後續「轉進」頓巴斯、宣布開啟戰爭第二階段的必要；換句話說，正是因為談判未成、戰爭目標從一開始就嚴重受挫，尷尬的莫斯科只好硬著頭皮繼續升級，把軍事推進當成施壓手段、把佔領土地當作現實補償，既要對內證明戰爭不會一無所穫，也是意圖通過長期消耗戰，迫使美歐烏回到一開始的伊斯坦堡談判。

圖為2025年3月23日，俄烏戰事持續，烏克蘭士兵在南部赫爾松市（Kherson）向俄軍發射自走榴彈砲。（Reuters）

但即便如此，佔領之路也不是一帆風順。如前所述，開戰至今俄羅斯至少遭遇兩次成功的烏軍大反攻，首先是2022年9月的哈爾科夫，不僅被烏軍收復12,000平方公里的領土，俄羅斯內部輿論也因此炸裂，普京只能被迫宣布動員；接著是隨之而來的赫爾松大反攻，本來已在9月高調宣布烏東四地「公投入俄、寫入憲法」的莫斯科，面對前線局勢的捉襟見肘，也只能宣布「完成任務」、主動撤出第聶伯河西岸。當然，俄軍之後仍在其他戰線持續攻勢，卻也只能緩慢推進，甚至需要朝鮮派兵支援，顯然已經沒有戰爭初期的軍事能量。

整體來說，烏克蘭雖期望國土完整、收復克里米亞在內地塊，但從現實各角度來看，這都是緣木求魚的一廂情願，畢竟2014年的克里米亞危機已經證明，領土問題可大可小，只要美歐不願意追究，基輔就只能被迫「顧全大局」；而對俄羅斯來說，要以當前軍事能量完全佔領「公投入俄」四州，也是不切實際的異想天開，畢竟前線領土變化涉及鞏固佔領，而過去兩次大撤退已經證明俄軍戰線的拉撐極限，除非俄羅斯還能找到朝鮮以外的更有力援軍，否則恐怕也只能見好就收。

因此「割讓頓巴斯」的提案雖無法讓雙方滿意，卻已經是戰爭持續3年、各方疲軟下的相對務實安排：歐美要藉此敲開談判的第一塊磚，仰賴援助的烏克蘭也早晚要被迫點頭，俄羅斯則需要一個凍結戰線的下台階。

2025年8月24日，俄羅斯與烏克蘭新一輪交換戰俘。圖為烏克蘭的人員獲釋返國。（Reuters）

「雅爾塔2.0」還是回歸美歐俄博弈

但這種安排，也必然與更加難解的安全保障相糾纏。

對烏克蘭來說，自己如果放棄領土，就至少要換到軍事或戰略的相關補償，即便不是加入北約，也只少要有「類北約第五條的安全保障」；但對美歐來說，特朗普執政的美國似乎不願深度介入對烏安全保障，而是希望歐洲承擔第一線的責任與成本；對俄羅斯來說，即便普京一度表示可以接受美歐的對烏安全保障，但從會後俄羅斯官方的反覆表態來看，莫斯科還是堅持回到2022年的伊斯坦堡談判框架，也就是俄羅斯必須成為「擔保國」，並且反對北約國家駐軍烏克蘭維和。

因此，「割讓頓巴斯」的領土方案雖然已經浮現，戰爭各方卻還在安全保障的泥濘中打滾，這就導致停火無法迅速實現、前線只能反覆消耗，軍事博弈則持續被當成施壓工具，領土問題也就暫難塵埃落定，因為圍繞安全保障的對峙尚未終結。整體來說，當前困局還是戰爭爆發的根源反映：俄羅斯開戰不只是為土地，更是不滿北約主導的歐洲安全秩序，所以才有伊斯坦堡談判下的種種條件，要以烏克蘭的「芬蘭化」改寫歐洲安全格局。

只是細究各方立場分歧，其實又與領土問題不盡相同：在領土爭議上，美歐俄幾乎有志一同，烏克蘭基本只能被迫「土地換和平」；但在安全保障上，卻可以區分出俄烏與美歐兩個組合。

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等合照。（Reuters）

首先是俄羅斯與烏克蘭。這對組合分屬光譜的最兩端，代表兩種完全互斥的戰後安排：從基輔2024年10月公布的「勝利計畫」來看，烏克蘭不只要求加入北約，還意圖強化軍工、取消武器使用限制、在境內部署非核戰略威懾軍備、讓烏軍取代派駐歐洲的部分美軍；但俄羅斯的要求完全相反，從莫斯科2022年提出、至今仍在主張的斯坦堡談判框架來看，俄方不只禁止烏克蘭加入北約，更要求烏方大量裁軍，接受俄羅斯與其他國家的「共同擔保」。

換句話說，烏克蘭想當歐洲的「抗俄橋頭堡」，俄羅斯卻想要一個「芬蘭化」且軍事殘廢的歐俄緩衝帶，但雙方又暫時無法在軍事上擊敗對方，這就導致球來到位居光譜中間的第二個組合手中：美國與歐洲。

理論上來說，同屬北約的美歐應該一個鼻孔出氣；但事實上，雙方光譜還是會因地理因素、戰略規劃、領導人立場而出現分歧。

從華盛頓的視角出發，俄羅斯雖然是戰略威脅，卻終究不與美國直接接壤，而且隨著中美博弈加劇，美國戰略界近年也出現「聯俄制中」、也就是所謂「逆向基辛格」（Reverse Kissinger）的倡議，再加上高唱孤立主義的MAGA派崛起，當前美國顯然在對烏安全保障上莫衷一是，所以才有特朗普所謂「美國不會派出地面部隊」、「美國傾向以空中支援等方式提供安全保障」等說法。

但從歐洲立場來看，作為停戰前線的烏克蘭就是地緣雙面刃：如果烏克蘭應俄羅斯要求大量裁軍，甚至還由俄羅斯「擔保」安全，那麼這意味俄軍未來發動新攻勢時，烏克蘭將會手無縛雞之力，俄羅斯甚至能以「擔保國」身分否決他國的軍事干預提案，為進攻爭取時間，最終可能逼近東歐邊界；但如果烏克蘭真的加入北約，一旦俄烏未來再起衝突，整個歐洲就會因第五條集體防衛機制而被拖入戰火。

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及歐洲領導人。（Reuters）

基本上這兩種擔憂，又能分別投射到不同的地理集團：東歐與波羅地海國家更擔心俄羅斯進逼，法德等西歐國家則更擔心被捲入大戰。因此兩相綜合，歐洲需要的其實是既有能力隔開自己與俄羅斯、卻又不會真的觸發北約與俄羅斯決戰的烏克蘭。而這兩種需求在一定程度上，又都需要美國成全：要避免烏克蘭被大量裁軍，美歐就必須立場一致對俄施壓；而要在烏克蘭不加入北約的背景下，提供足以嚇阻俄羅斯進犯的安全保障，美國的存在也是一大關鍵。

這就導致球最終會來到美國的內部博弈：光譜一端的俄羅斯希望利用美國內部急於停戰的相關派系，包括「聯俄制中」派、MAGA派，甚至是特朗普本人，來盡可能推進伊斯坦堡談判框架；光譜另一端的烏克蘭則與歐洲站在一起，雖說雙方立場並不完全契合，卻在抗阻俄羅斯威脅上有志一同，並也因此連動美國內部不急於停戰的勢力，包括傳統反俄派、大西洋主義派等，來盡可能推進「類北約第五條安全保障」，並讓美國盡可能參與其中。

當然，烏克蘭作為依附者，更多是在強權博弈的夾縫中求生，因此不僅領土問題不操之在己，就連安全保障也要依賴歐洲爭取，而這就凸顯歐洲的角色複雜性。

部分分析認為，歐洲在俄烏談判上毫無作用、是與烏克蘭位處同階的「被犧牲品」，這種敘事看上去符合現實，卻恐怕有些言過其實：如果歐洲真的毫無角色，那麼2025年3月特朗普一度停止對烏軍援後，烏克蘭應該會立刻投降談判，因為歐洲的堅持軍援、政治表態毫無作用，但現實顯然不是如此；正如當前美國提供軍火、歐洲結帳的對烏援助結構，也同樣來自美國希望卸責、歐洲卻持續拉扯的戰略情境。

當然從冷戰至今，美歐都沒有真正解脫主從關係，但這不代表歐洲不能利用美國的內部分歧，來盡可能推進自己的談判議程，或者至少干擾談判方向。說得更直接：過去各方之所以不討論俄烏戰爭下的歐洲角色，是因為美國內部支持戰爭的派系佔據主流，因此歐洲可以安靜「搭便車」；但當美國內部雜音浮現，歐洲的角色也就反而被凸顯。

圖為2025年8月18日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。（Reuters）

因此「雅爾塔2.0」的8月折翼，反映的還是美歐俄博弈的勝負難分：特朗普看似大刀闊斧，其實一不能迫使普京真正放棄伊斯坦堡談判框架，二不能勸服歐洲跟著拋棄烏克蘭，導致兩場峰會成為一前一後的外交煙火。而這反映的更深層問題，就是特朗普甚至無法彌合華盛頓的內部政策分歧，基本也跟歷任美國總統的中東糾結類似。

從這個角度來看，在各方都覺得自己「尚有餘裕」、也互有議程的背景下，俄烏戰爭恐怕還會持續一段時間。其實回顧第二次世界大戰的歐洲戰場，這場浩劫同樣起於德國對既有安全秩序的不滿，各方也是耗費了多年時間，經歷了戰線膠著與1943年的德黑蘭會議，這才走到1945年的雅爾塔會議。

而從某種程度來說，當前的美歐俄博弈，其實也早在當年的雅爾塔就初見端倪：邱吉爾希望斯大林放棄控制戰後東歐；斯大林則以蘇聯付出慘重代價為由，堅持在東歐的勢力範圍；而與這兩巨頭相比，希望蘇聯對日宣戰、支持太平洋戰場的羅斯福，其實就像整場歐陸喧囂的「局外人」。顯然，在勢力範圍的爭奪上，歐俄始終存在你進我退的零和關係，美國則始終要在太平洋與大西洋間求取平衡，1945年如此、2025年亦然。

而聚焦當年雅爾塔的塵埃落定，關鍵還是蘇聯以殲滅納粹上的鐵血實力，迫使美英點頭讓步、同時犧牲大量他國的國家利益，這才形成了最終決議。但也正是這種安排，既為將來的冷戰裂痕埋下伏筆，也導致了日後的北約與華約對峙；即便半個世紀後蘇聯解體、冷戰終結，歐洲集體安全問題也還是以北約東擴、俄烏戰爭的形式捲土重來。

從這個脈絡來看，牽涉美歐俄協調的「雅爾塔2.0」，當然會是俄烏戰爭的最可能終局；但其前提，也必然是美國的干涉意願、歐洲的安全底線、俄羅斯的軍事與經濟能量，已經拉撐到某方無法再堅持的極致，才有可能促成大國協調的真正落地。只是在歐洲集體安全漫長難解的背景下，戰爭循環恐怕還是無解難題，正如1945年的雅爾塔既是終點、又是起點，80年後的「雅爾塔2.0」或許能夠凍結俄烏戰爭，卻恐怕確保不了歐洲的永久和平。