澤連斯基反對中國提供安全保障，對中國並非壞事

繼8月20日俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱，俄羅斯支持為烏克蘭提供強有力的安全保障，同時不排除包括西方國家在內的聯合國安理會成員國以及中國提供此類保障。8月24日接受NBC新聞採訪時，拉夫羅夫再次表示，包括聯合國安理會常任理事國在內的多個國家必須參與向烏克蘭提供安全保障。

但是烏克蘭總統澤連斯基8月21日則拒絕了拉夫羅夫提出的中方參與戰後對烏安全保障的提議。澤連斯基對包括法新社在內的媒體表示：「首先，中國從一開始就沒有幫助我們阻止這場戰爭。其次，中國通過開放其無人機市場助力俄羅斯......我們不需要那些不幫助烏克蘭、在我們真正需要幫助的時候卻不幫助烏克蘭的擔保人」。「我們只需要那些願意幫助我們的國家提供安全保障」。

長期以來中國在回應俄烏衝突相關問題時都在重申既有立場，外界無法從中國的公開外交表態中窺探中國是否會為烏克蘭提供安全保障。不過，德國《星期日世界報》8月23日報道稱，中國已表示願意參與烏克蘭維和部隊。歐盟外交官援引中國政府消息人士的話向該報表示，中方只有在「維和部隊根據聯合國授權部署」的情況下才願意這樣做。

這是否意味着中國將向烏克蘭派出維和部隊未可知。

特朗普急於結束衝突，他的主張就是割地。圖為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月18日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會談後、兩人前往白宮東廳（East Room）與歐洲領導人舉行多邊會議前，特朗普向澤連斯基展示一張標紅俄控烏克蘭地區的地圖。（X@FAB87F）

從澤連斯基的公開拒絕看，還輪不到中國做出最後的抉擇。如果澤連斯基的反對是美歐領導人的共同決定，那麼中國提供安保一事在安理會層面就不會通過。在反對聲中，中國主動介入衝突要求提供安保的可能性也較小。

俄烏衝突是歐洲的重大地緣政治事件，這一事件不會如此輕易平息。

烏克蘭失去烏東烏南四州大面積領土後短時間內無法反攻是事實。特朗普反對烏克蘭加入北約也是事實。如果真的如特朗普主張的拒絕烏克蘭加入北約、承認俄羅斯對頓巴斯的佔領，那這一局較量分明是美國和歐洲的失敗。

即便達成和平協議，俄羅斯和美歐的地緣政治鬥法就能這樣宣告結束嗎？向烏克蘭提供類似北約安保的英法德就真的能夠接受和俄羅斯維持如此的冷和平？締結和平協議後，烏克蘭真的就能接受領土被長期佔領？歐洲大陸深層次的地緣政治矛盾就結束了？已經將烏東烏南四州納入憲法的俄羅斯能夠忍受赫爾松洲和扎波羅熱州將近百分之三十的領土處於烏克蘭佔領之下？未來一旦美國政府換屆，美國的對歐政策對俄態度會不會改變？

現如今澤連斯基無法拒絕特朗普。圖為2025年8月18日，澤連斯基訪美國白宮會晤特朗普（Reuters）

從這個層面看，向烏克蘭提供安全保障是一件很容易失敗的任務。以目前戰況達成和平協議只能維持脆弱的冷和平。未來俄羅斯和美歐的地緣政治鬥爭再次引爆只是時間問題。

俄烏衝突對中國而言是牽制美國精力、分散美國對華鋒芒的一次重大地緣政治事件。美俄關係緩和以及俄烏衝突結束後，下一步美國必然會向中國發力。中國出於大國的責任勸和促談，出於大國的基本道德不支持戰爭，但從維護本國利益的角度出發也不會輕易干涉衝突、主動促成結束衝突。

中俄唇亡齒寒，俄羅斯如果在地緣政治決鬥中失敗，對中國絕非好事。但如果俄羅斯長期處於同美國鬥爭的前線，對中國來說並非壞事。反過來，過度助力俄羅斯，很容易誘發中俄和美歐的全面對抗，也對中國不利。

從長遠看美俄關係緩和、美國將戰略重心從中東歐洲轉向印太、中美鬥爭日趨白熱化是大勢所趨。從現實看，美歐和俄羅斯需要時間來改善關係，來積累信任。同樣中國也需要時間來增長實力。中國從不懼怕美國的打壓，唯有希望在儘可能長的時間線中延緩美國對中國的打壓鋒芒。這是一場時間、空間的賽跑。

中俄友誼沒有上限，但是中俄友誼卻有時限。圖為8月1日，在俄羅斯符拉迪沃斯托克一軍港，參加中俄「海上聯合-2025」聯合演習的中俄雙方官兵整齊列隊。（新華社）

因此，中國在俄烏衝突上的立場一向是低調的。對俄羅斯進行國際法範圍內的適度支持，同時對戰爭保持疏離，坐山觀虎鬥就是最佳的選擇。

俄羅斯自俄烏衝突爆發就希望中國獲得中國的公開支持。提議中國提供安全保障也是俄羅斯的主張。但還輪不到中國做出是否派兵的最後決定，澤連斯基的態度就已經幫中國省去了捲入衝突的麻煩。

澤連斯基公開反對中國提供安全保障，是他作為烏克蘭總統的失誤。中國作為安理會常任理事國，一直以來在領土問題上是支持領土完整的，中國沒有公開承認俄羅斯對於烏東四州的佔領。中國堅守了基本的道德底線。

曾出於邱吉爾之口的一句英國政治名言是 「沒有永恆的朋友，沒有永恆的敵人，只有永恆的利益」。如果澤連斯基能夠看懂世界大勢就會明白，中俄對抗美歐的地緣政治序曲並非是永恆的主題。一旦中國站在了美俄的對立面，在更長遠的未來，最終能支持烏克蘭的未必就不是中國。