特朗普白宮受訪時遭電話鈴聲打斷　要求機主「滾出去」｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（25日）在白宮橢圓形辦公室舉行行政命令簽署儀式時發生插曲。當特朗普說話時，台下突然傳出手機鈴聲，特朗普因而停止講話，確認聲音來源並要求機主「滾出辦公室」（get out of the room）。



特朗普向傳媒說明政府採購英特爾（Intel）股份決策期間，台下突然傳出一陣手機鈴聲。「正如你所知，股市上周五上漲近一千點，它的上漲並不是因為……」他聽到鈴聲後立即停止講話，皺眉詢問「那是誰？」

在確認聲音來源後，他直接要求手機主人離開辦公室，之後有人默默離開現場並關上門。在場的官員們保持沉默，部份人露出尷尬表情。

《每日郵報》指，涉嫌引發風波的是白宮秘書沙夫（Will Scharf）他負責處理特朗普的行政命令，但美國雜誌《People》稱，現場影片中無法確認這一點。

2025年4月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

《世界日報》報道，這並非特朗普首次因突發狀況在公開場合震怒。他2019年6月接受美國廣播公司（ABC）採訪時因時任白宮前代理幕僚長Mick Mulvaney咳嗽打斷談話而公開發飆，直言：「我們重來一遍，他在我回答中間咳嗽，我不喜歡這樣，你知道的，我真的不喜歡。」