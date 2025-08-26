日本擬提高創業簽證門檻　資本要求大增　日媒指防中國移民鑽漏洞

日本法務省出入國在留管理廳8月26日宣布一項草案，將提高為在日創業外國人推出的「經營管理簽證」門檻，資本要求從500萬日圓（約26.4萬港元）大幅增加到3000萬日圓（約158.7萬港元），又加設其他必要條件。日媒報道表示，該法令旨在遏止不符合制度宗旨的中國移民湧入日本。



日本《共同社》報道，按照計劃，日本政府將就草案徵集公眾意見至9月24日，最快將於10月中旬實行法案。

日本東京淺草寺。(GETTY)

根據現行法律，一家公司只要擁有「500萬日圓以上資本」，或「2名及以上全職員工」，並在日本擁有經營場所，就能在日本駐留最多5年。

法案不僅要求提高資本門檻、要求「必須1名或以上全職員工」，也對申請人新增經驗和學歷限制，要求擁有「3年或以上商業和管理經驗」或「商業和管理碩士學位或同等學歷」。此外，申請人還必須經過「中小企業診斷士」或其他專家對其商業計劃進行審查。

圖為2024年7月，日本東京街頭的行人。（Getty）

日本《讀賣新聞》報道，據出入國在留管理廳統計，截至去年年底，獲得經營管理簽證的中國人達到21,740人，比2015年增加一倍多，佔所有外國持有者的50%以上。

報道表示，中國公民以移居日本為目的，設立民宿管理公司或空殼公司的情況明顯增多，已成為一個問題。