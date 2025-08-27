烏東煤礦遭俄砲擊釀停火 近150礦工曾被困至少1死
撰文：蕭通
出版：更新：
烏克蘭最大能源公司DTEK於8月26日表示，由於俄羅斯攻擊位於頓內茨克（Donetsk）東部地區、位於戰線附近的一座煤礦，造成146名礦工一度被困井下，另至少導致一名礦工死亡、3人受傷。
路透社報道，俄羅斯最近幾周加強了對烏克蘭東部地區的攻勢，該地區是烏克蘭大部分煤礦的所在地。DTEK於26日表示，俄軍當日的行動令煤礦建築物和設備受損，並導致停電。
據指出，事發於上午11點30分左右，礦場遭到砲擊造成停電，146名礦工被困井下，經營救已於下午2點20分獲救回地面。DTEK 表示，礦場受停電影響，仍在復原之中，該地區的基礎設施狀況正在受到相關部門監控。
烏克蘭當局此前表示，俄軍部份步兵已向東部城鎮Dobropillia附近的主要防線推進了約10公里，令外界憂慮將進一步威脅到主要城市。
