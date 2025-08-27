聯儲局稱僅有正當理由方能罷免理事　法院裁決前庫克仍可參與議息

美國聯儲局8月26日打破沉默，首次回應美國總統特朗普（Donald Trump）解僱聯儲局理事庫克（Lisa Cook）時指，僅有「正當理由」才能罷免理事，將遵守法院的任何判決，聯儲局強調未有裁決前，庫克仍可參與議息決定。



聯儲局周二發聲明指，聯儲局系統由國會設立，旨在履行法定使命，包括促進最大就業、物價穩定和良好運作的金融體系。國會通過《聯邦儲備法》規定，理事須任滿長期、固定的任期，總統僅能在有「正當理由」的情況下予以罷免。從央行的角度來看，庫克作為理事的地位並未改變。

2025年8月23日，美國懷俄明州傑克遜霍爾，美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）出席堪薩斯城聯邦儲備銀行2025年傑克遜霍爾經濟研討會。（Reuters）

聲明強調，理事的長期任期和免於隨意罷免的保護是重要的保障，確保貨幣政策決策是基於數據、經濟分析及人民的長期利益。局方將繼續依法履行其職責，遵守任何法院裁決。

聯儲局會將於下月16日至17日舉行下次會議，制定利率。聯儲局很可能在該次會議上下調基準利率，至少按照特朗普要求的方向採取政策行動。