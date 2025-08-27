特朗普下令解僱美聯儲局理事庫克　後者拒辭職揚言提起訴訟

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月25日以有理由相信美國聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook，下稱庫克）在一份或多份抵押貸款協議中做出「虛假陳述」（false statements），在社交平台發文宣布解除其職務。庫克其後強調總統無權解僱她，自己也堅決不會辭職。她的代表律師洛厄爾（Abbe Lowell）26日宣布，他們即將提起訴訟，挑戰特朗普的舉動。



路透社26日報道，洛厄爾當日在一份聲明中表示：「他（特朗普）僅憑一封信就試圖解僱庫克，這種行為缺乏任何事實或法律依據，我們將對這一非法行為提起訴訟。」

洛厄爾此前已透露，其團隊將採取一切必要措施，阻止特朗普的解僱行動。美媒分析指，特朗普此舉勢引發一場大規模的法律戰，並可能訴至最高法院、擾亂金融市場。

由特朗普任命的聯邦住房金融署（FHFA）署長Bill Pulte於上週提出針對庫克的指控，聲稱她在2021年申請了位於密歇根州和亞特蘭大的兩個主要住所，為了獲取較優惠的貸款條款。

特朗普其後表態數度要求及威脅庫克自行辭職，並最終於25日宣布將其解僱。

2025年8月23日，美國聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook，下稱庫克）在懷俄明州（Wyoming）出席年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議。（Reuters）

對此，庫克在一份聲明中強調，特朗普在法律上並不存在任何理由，也沒有權力解僱自己。

美媒CNBC報道，按照慣例，美國總統只能因「正當原因」（for cause）罷免聯儲局官員，這在歷史上被理解為瀆職或疏忽職守。