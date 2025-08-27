美國鳳凰城遭巨型沙塵暴吞噬　白天變黑夜　當地大規模停電｜有片

美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）8月25日傍晚遭遇罕見強烈沙塵暴侵襲，一堵高聳入雲的「沙牆」瞬間將城市吞沒，令白天瞬間變成黑夜，宛如末日景象。國家氣象局一度對Maricopa County發布沙塵暴與雷暴雙重警告，能見度降至近乎0，當局提醒駕駛者「靠邊停車，保命最要緊」。



綜合外媒報導，這次沙塵暴隨着雷雨雲系崩解而生成，風速高達時速約113公里，捲起的沙塵暴導致鳳凰城天港國際機場全面停擺近1小時，至少百多航班受影響，多處建物受損。

在鳳凰城東南方約35公里處的亞利桑那州Gilbert，當地警方表示全市交通燈號熄滅、樹木倒塌，呼籲居民避免外出，以免遭遇危險。

從影片可見，鳳凰城和周邊地區周一傍晚出現罕見大型沙塵暴，強風把沙塵捲起成啡色的「沙牆」，多間房屋和多條主要幹道在數十秒內被沙塵吞沒。

根據電力監測網站PowerOutage.us，亞利桑那州有超過7.7萬戶一度停電，主要集中在鳳凰城及周邊地區。當地居民形容「如果我把手伸到外面，就看不見前面的手了」。

除鳳凰城外，鄰近內華達州黑岩沙漠（Black Rock Desert）同樣遭受強風吹襲，正舉行的「火人祭」（Burning Man）一度陷入混亂，攤販與帳篷被迫加固，部分道路封閉。

沙塵暴在亞利桑那州的季風季節並不罕見，惟今次風暴威力更為猛烈。這些由沙塵暴形成的沙牆，可高達數千英尺，綿延數英里，瞬間切斷地平線，如同冬季暴風雪一般。

沙塵暴在亞利桑那州的季風季節並不罕見，惟今次風暴威力更為猛烈。(網上圖片)

當地氣象部門預測，鳳凰城未來數日仍有雷雨機會，但強度將逐漸減弱。有專家警告，隨着氣候變遷與乾旱惡化，西南部地區沙塵暴的規模與頻率可能持續升高。