《和我老公結婚吧》女星宋昰昀被指校園霸凌　男子擬索償百億韓圜

在韓劇《和我老公結婚吧》中飾演女配角的韓國女星宋昰昀捲入校園霸凌風波，去年4月，男子A某指控她於20年前、就讀高中時在公園對他「掌摑90分鐘」。宋昰昀否認後，今年7月通過律師事務所對A某提起刑事訴訟。韓國警方發出調查通知，但A某回應已移民到美國，未能配合調查。A某最新於8月25日在網上表示，已經返回韓國，並將對宋昰昀提起100億韓圜（約5569萬港元）的賠償訴訟。



《韓國時報》報道，A某只願透露自己的姓氏是吳（Oh，音譯）。他周一在網絡社群上表示，自己已經返回到韓國，他稱：「我正在準備索償100億韓圜，涵蓋精神損失、國際名譽損失、虛假刑事程序造成的傷害、社會生計損失和拒絕反駁權等。」

此前，宋昰昀方面表示這些指控均屬不實，並對A某提起訴訟，還表示將為他支付飛往韓國的機票、住宿費、通勤費等費用，但均遭到拒絕。

38歲的宋昰昀去年在韓劇《和我老公結婚吧》中飾演「狠毒小三」鄭秀敏走紅。2024年4月，A某在韓國JTBC電視台犯罪時事節目《事件班長》自稱和宋昰昀是高中同學，指控她在2004年8月對自己實施霸凌，在公園裏掌摑長達90分鐘。

A某又在網上公開自己在社交平台Instagram給宋昰昀發的私信，以及和她經濟公司人員在KakaoTalk的對話。

宋昰昀當時否認知道A某其人。她的律師今年7月2日表示，已對A某提起刑事訴訟，指控其誹謗以及透過欺詐手段妨礙商業活動。