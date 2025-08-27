特朗普下令炒聯儲局理事風波　美媒：庫克最早今日入稟提告

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克（Lisa Cook，下稱庫克）職務，庫克反擊稱總統沒有此權力，稱不會辭職，還表示將訴諸司法。美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）引述消息人士指，預料庫克最早或在27日就此事入稟狀告特朗普。



聯儲局在特朗普聲稱要炒庫克後一日回應事件，稱「將遵守任何有關此事的法庭裁決」，強調法律規定，總統僅能在「有正當理由」的情況下，才能罷免理事。

特朗普周二稍晚表示，將遵守法庭裁決，他同時談到在聯儲局理事會，「我們很快會成為多數」，據美媒指，特朗普選出庫克的繼任者後，聯儲局理事會將由他任命的大多數成員組成。

2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在其社交平台表示，將即時解除聯儲局理事庫克（Lisa Cook）的職務。特朗普指，有充分理由相信庫克在一份或多份抵押貸款協議中做出「虛假陳述」（false statements）。圖為特朗普宣布解僱庫克的信件。（X@RapidResponse47）

特朗普日前在旗下社交平台發布信件，指責庫克在一份或多份抵押貸款協議作出「虛假陳述」（false statements），宣布將她解僱。