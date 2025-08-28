彭博：歐盟擬加速立法移除工業品關稅　換美國落實下調汽車關稅

彭博社8月27日引述消息人士稱，歐盟將尋求在本週末前快速推進立法，應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）所求，取消對美國工業品的所有關稅。



知情人士稱，歐盟還將對某些海產品和農產品給予優惠關稅。歐方承認與特朗普達成的貿易協議對美國有利，但協議對於保障企業穩定和確定性至關重要。

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（Reuters）

目前，銷往美國的歐盟汽車及汽車零部件面臨27.5％的關稅。儘管雙方已達成的貿易協議將使美國對幾乎所有歐洲產品的關稅降至15％，但特朗普指出，在歐盟立法提案提出之前，這一關稅不適用於汽車。

歐盟的行動正值特朗普威脅要對向美國在線服務公司徵稅的國家徵收關稅和採取懲罰措施。特朗普長期以來一直抨擊歐盟的科技和反壟斷監管，針對的是美國科技巨頭，包括Alphabet旗下的Google以及蘋果公司。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）指向前方的3D列印微模型、歐盟旗幟以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

汽車是歐盟對美的主要出口產品之一，僅德國在2024年就向美國出口了價值349億美元（約2,700億港元）的新車及零部件。

上述匿名的知情人士說，為了盡快推進立法提案，歐洲委員會將跳過對此類情況下的正常程序，即不就政策帶來的影響進行評估。

