特朗普促起訴索羅斯父子　指支持暴力抗議活動

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月27日表示， 億萬富豪、民主黨主要捐款人索羅斯（George Soros）及其兒子應根據《反詐騙及腐敗組織法》（Racketeer Influenced and Corruption Organizations Act，RICO，暫譯）被起訴，但並未提供任何證據，以支持其說法。



2025年8月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮內閣會議上邊說話邊做出舉起雙手的動作。（Reuters）

特朗普在社交平台發文稱，索羅斯和其激進左翼兒子支持美國各地的暴力抗議活動，以及其他諸多活動，應該依RICO被控告。「這當中還包括他那些瘋狂的西岸朋友。小心，我們在看著你！」不過，特朗普沒有進一步交代索羅斯父子所謂不當行為的證據。

路透社報道，特朗普持續對政治對手、新聞機構和律師事務所發起行動，結合訴訟、行政權力和自身影響力進行攻擊。其盟友宣稱，此舉旨在追究責任，反對者則指是打壓異議者。

而現年95歲的索羅斯，長期一直被特朗普及保守派視為壞蛋，其旗下慈善組織「開放社會基金會」（Open Society Foundations）是全球最大的資助機構之一，資助領域包括人權、政府透明度、公共衛生和教育等。

開放社會基金會發言人回應時，譴責特朗普的指控「令人憤慨且不實」，強調該組織的使命是在國內外推進人權、正義和民主原則，並不支持、也不資助暴力抗議活動。

圖為美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）。（Getty）

促調查前國家安全顧問博爾頓

另外，特朗普也呼籲對前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）進行調查，博爾頓離任後與特朗普決裂，並被指為特朗普的堅定反對者。路透社 引述據知情人士稱，作為國家安全調查的一部分，聯邦調查局（FBI）特工22日曾搜查了博爾頓的住所。