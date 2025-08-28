安理會美國以外所有成員發聲明　稱加沙饑荒屬人為危機

聯合國安理會15個成員國中，除美國外，14個於8月27日發表聯合聲明，形容加沙的饑荒是一場「人為危機」，並警告稱國際人道法禁止以飢餓作為戰爭武器。聲明並呼籲以色列撤銷擴大軍事行動、取消佔領加沙城，以避免進一步惡化人道局勢。



2025年8月21日， 多名巴勒斯坦兒童在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的一間慈善廚房等待領取食物。（Reuters）

促撤銷佔領加沙城決定

圭亞那和斯洛文尼亞作為安理會「衝突與飢餓問題」的非正式共同協調員，27日與美國以外的所有安理會成員國，在聯合國總部發表聯合聲明。聲明指出，對於聯合國機構報告中，確認加沙爆發饑荒感到震驚和憂慮。

各國代表強調，加沙饑荒是「人為造成的危機」，強調以飢餓作為戰爭武器在國際人道法下被明確禁止。他們呼籲立即無條件、永久停火，要求釋放所有人質，大規模增加人道援助進入加沙，並敦促以色列解除對援助運輸的所有限制。聲明還呼籲以色列撤銷擴大軍事行動、佔領加沙城的決定，以避免進一步惡化人道局勢。