安理會美國以外所有成員發聲明 稱加沙饑荒屬人為危機
撰文：蕭通
出版：更新：
聯合國安理會15個成員國中，除美國外，14個於8月27日發表聯合聲明，形容加沙的饑荒是一場「人為危機」，並警告稱國際人道法禁止以飢餓作為戰爭武器。聲明並呼籲以色列撤銷擴大軍事行動、取消佔領加沙城，以避免進一步惡化人道局勢。
促撤銷佔領加沙城決定
圭亞那和斯洛文尼亞作為安理會「衝突與飢餓問題」的非正式共同協調員，27日與美國以外的所有安理會成員國，在聯合國總部發表聯合聲明。聲明指出，對於聯合國機構報告中，確認加沙爆發饑荒感到震驚和憂慮。
各國代表強調，加沙饑荒是「人為造成的危機」，強調以飢餓作為戰爭武器在國際人道法下被明確禁止。他們呼籲立即無條件、永久停火，要求釋放所有人質，大規模增加人道援助進入加沙，並敦促以色列解除對援助運輸的所有限制。聲明還呼籲以色列撤銷擴大軍事行動、佔領加沙城的決定，以避免進一步惡化人道局勢。
