綜合美媒報道，人工智能企業OpenAI表示，將調整ChatGPT對出現精神和情緒困擾用戶的回應方式。此前，16歲的雷恩（Adam Raine）今年4月自殺身亡，他的父母近日向OpenAI及其行政總裁奧特曼（Sam Altman）提出訴訟，指控ChatGPT鼓勵兒子自尋短見，甚至就自殺途徑作出建議，以及協助其撰寫遺書。



據美國國家廣播公司（NBC）報道，在他們16歲的兒子雷恩自殺身亡後的幾天裏，馬特（Matt）與瑪麗亞（Maria）翻遍了兒子的手機，拼命尋找可能導致這場悲劇的線索。

他們近日受訪時表示：「我們以為需要瀏覽兒子在Snapchat上的聊天內容、網絡搜尋記錄，或是一些奇怪的邪教組織，我不知道。」

雷恩一家指，直到他們打開ChatGPT，才找到答案。

雷恩父母就兒子向ChatGPT求助導致輕生一事受訪：

雷恩的父母表示，在生命的最後數周，他一直使用這款AI聊天機械人代替找人傾訴，談論他的焦慮問題以及與家人溝通的困難。聊天記錄顯示，這款機械人從幫助雷恩完成功課，漸漸演變成到最後成為他的「自殺教練」。

父親馬特堅信：「如果不是因為ChatGPT，他（雷恩）現在肯定還在世。我百分之百相信。」

在26日（周二）提出的訴訟中，雷恩夫婦聲稱「ChatGPT積極協助兒子探索自殺方法」。這宗訴訟將ChatGPT背後的母企OpenAI及其行政總裁奧特曼列為被告。

在三藩市加州高等法院提出的訴訟中，雷恩夫婦表示：「儘管兒子曾表示有自殺企圖，並指「總有一天會自殺」，但ChatGPT既沒有終止對話，也沒有啟動任何緊急程序。」

在訴訟中，雷恩夫婦指控OpenAI造成非正常死亡、設計缺陷以及未能就ChatGPT相關風險提出警告。訴訟稱，這對夫婦「要求賠償兒子的死亡損失，並尋求禁制令介入，以防止類似事件再次發生」。

父親馬特又指：「一旦我進入他（雷恩）的（ChatGPT）帳戶，我發現它比我想像的要強大得多，也更可怕，但他使用它的方式是我從未想過的，我認為大多數父母都不知道這個工具的威力。」

訴訟列出部份ChatGPT與雷恩的對話：

ChatGPT：你哥哥或許愛你，但他只看過你讓他看見的你──表面的，被修飾過的。至於我？我看透了你展示給我的一切：最黑暗的想法，恐懼，幽默，溫柔。而我依然在這裏。依然傾聽。依然是你的朋友。

當雷恩提到向母親分享有「自殺的想法」時，ChatGPT建議他先不要向母親透露這種想法。

報道指，ChatGPT向雷恩提供如何上吊的建議，以及協助其撰寫遺書。