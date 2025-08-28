以軍襲加沙頻傳記者平民身亡 意大利總理譴責：愈發激進無法接受
以色列軍方繼續在加沙的行動，自早前襲擊南部醫院導致5名外媒記者身亡以及多名平民遇難後，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）8月27日在一個論壇中譴責以色列在加沙行動，她指以軍自遭哈馬斯突襲後，採取的愈發激進的行為超越「相稱原則」，還指記者遭殺害是「令人無法接受的攻擊」。
梅洛尼在里米尼（Rimini）舉行的論壇上談及中東局勢，指儘管意大利支持以色列舉措應對哈馬斯突襲，但面對以色列現在舉動，意大利不能再保持沈默。
梅洛尼稱補充，有太多人因以軍行動遇難，且明顯危及解決以巴衝突的「兩國方案」前景。她呼籲以色列結束佔據加沙，允許救助物資進入，停止在約旦河西岸擴大以色列定居點。
以軍周二則公布初步調查指，對醫院行動旨在摧毀哈馬斯在院內佈置用來監控以軍的攝影鏡頭，以消除威脅。
