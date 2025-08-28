美國撤銷37名國安官員許可　美媒：CIA臥底特工身份意外曝光

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府8月18日撤銷37名前任和現任國家安全官員的安全許可，國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）當日將涉事人員名單公布在社交平台。美媒27日報道披露，一名正在進行臥底工作的CIA資深特工，與一名為早前阿拉斯加峰會做準備的CIA資深專家名列其中，二人真實身份因此曝光。



綜合《華爾街日報》、《華盛頓郵報》報道，加巴德在公布名單時並不知道涉事CIA官員正在執行臥底任務，國家情報總監辦公室（DNI）也未事先與CIA進行質詢以及徵求意見，直到要名單公布前一晚，才將其傳送給CIA。

報道查閱公開履歷，發現此人在情報領域任職逾20年，長期負責俄羅斯事務，2014至2017年間於國家情報委員會擔任俄羅斯及歐亞問題專家，今年稍早曾在一次機密情報會議發言，被形容為CIA歐洲與歐亞任務中心的資深執行專案經理。

另一名CIA資深專家則是在斡旋美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的會晤之後的四日接到通知，此人從事情報界工作長達29年，當時負責協助美國團隊為涉及烏克蘭問題作準備。

紐約郵報分析指出，特朗普這番暗示普京想要取悅自己的言論，進一步透露他在阿拉斯加會談後對普京的最新評估。(Reuters)

安全許可對於在美國情報界工作的官員至關重要，允許處理機密文件，撤銷安全許可意味裁員。